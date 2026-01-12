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ΠΑΣΟΚ: Πολλά ερωτηματικά για τις fast track κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική
17:54 - 12 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ: Πολλά ερωτηματικά για τις fast track κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης καταγγέλλει «πρωτοφανή σπουδή» και σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας στις fast track κρίσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εφάρμοσε τον νέο νόμο Δένδια αστραπιαία, υποβαθμίζοντας αντιδράσεις και απαξιώνοντας στρατιωτικούς και προσωπικό.

Αναλυτικά η δήλωση του ΚΤΕ Άμυνας του ΠΑΣΟΚ:

«Πριν καν στεγνώσει το μελάνι του νέου νομοσχεδίου Δένδια, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εφάρμοσε αμέσως τις διατάξεις του, δρομολογώντας μέσα στο Σαββατοκύριακο fast track κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Παρασκευή βράδυ ψηφίστηκε, Σάββατο πρωί πήρε ΦΕΚ, Σάββατο απόγευμα άρχισε να εφαρμόζεται. Προκαλεί, δε, εντύπωση το γεγονός ότι λίγη ώρα μετά τη συγκρότησή του, την Κυριακή, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατόρθωσε να εξετάσει αναλυτικά τα βιογραφικά και να προχωρήσει σε έκτακτες κρίσεις 108 Ταξιάρχων Όπλων και Σωμάτων, εκ των οποίων οι 18 προήχθησαν. Η επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συζητηθεί και να ψηφιστεί το επίμαχο νομοσχέδιο στην περίοδο εορτών, κατέδειξε την πολιτική αγωνία να υποβαθμιστούν οι πρωτοφανείς αντιδράσεις των στρατιωτικών. Η σπουδή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να ξεκινήσουν οι κρίσεις αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου και να κρίνονται μέσα σε 3 ώρες εκατοντάδες αξιωματικοί από ένα νεοσύστατο σώμα προκαλεί εύλογες απορίες και σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αρτιότητα της διαδικασίας. Η απαξίωση του κ. Δένδια προς τους στρατιωτικούς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου είναι πρωτοφανής, συνεχής, ανησυχητική και εθνικά επικίνδυνη. Και οι κρίνοντες, κρίνονται».

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