Γεωργιάδης για Novartis: Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της νεότερης πολιτικής ιστορίας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε ως οριστικό κλείσιμο ενός «σκοτεινού κεφαλαίου» της νεότερης πολιτικής ιστορίας την υπόθεση Novartis, μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για συκοφαντία.

Σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για σκευωρία με στόχο την αλλοίωση των πολιτικών συσχετισμών και θλίφθηκε για τη –κατά την άποψή του– συνέργεια «επίορκων δικαστικών λειτουργών». Εκφράζει επίσης την τιμή του που αποτέλεσε στόχο των τότε σκευωρών και ευχαριστεί τον δικηγόρο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί με τη σύζυγό του, για τη στήριξη που του παρείχαν.

Ο Γεωργιάδης τονίζει ότι η κάθαρση ήρθε από τη Δικαιοσύνη και ελπίζει να μην ξαναζήσει η χώρα ανάλογες σκοτεινές στιγμές, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει: «Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis! Μία αδίστακτη Κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους. Θλίβομαι διότι αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει χωρίς την συνέργεια Επίορκων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο έδωσαν την απόλυτη δικαστική προστασία σε δύο ανθρώπους που πλέον είναι και με την βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες. Ευτυχώς την Κάθαρση την έφερε σήμερα η ίδια η Δικαιοσύνη με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Αισθάνομαι Τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους, αναγνωρίζοντας με ως βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξαιτίας μου και την ευχαριστώ για την απόλυτη στήριξη που μου έδωσαν.

Οφείλω όμως και δύο ιδιαίτερες ευχαριστίες.

Πρώτα στον δικηγόρο μου κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δεν με άφησε ποτέ να φοβηθώ και έδειξε ακλόνητη πίστη στην αθωότητά μου ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπήρξε όχι μόνο υποδειγματικός δικηγόρος αλλά και αληθινός Φίλος.

Έπειτα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό Πρωθυπουργό

@kmitsotakis

Ακόμη θυμάμαι, όταν την πρώτη μέρα της σκευωρίας και ενώ όλη η Ελλάδα διάβαζε και άκουγε παντού στα δελτία ειδήσεων τις αισχρές εναντίον μου συκοφαντίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πήρε τηλ μαζί με την σύζυγό του

@MarevaGrabowski

απλά για να με ρωτήσουν πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν ήταν μία πολιτική κίνηση αλλά δύο ανθρώπων που πραγματικά νοιάστηκαν για έναν φίλο και συνεργάτη τους. Η Πολιτική τους στήριξη ακολούθησε μετά και ήταν ακλόνητη.

Ποτέ ξανά να μήν ζήσει ο τόπος μας τέτοιες σκοτεινές στιγμές και η Δημοκρατία μας να μήν βρεθεί σε τόσο μεγάλο κίνδυνο».

Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis! Μία αδίστακτη Κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 13, 2026

Καταδικάστηκαν και σε δεύτερο βαθμό οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες

Το μεσημέρι της Τρίτης (13/1), είχε γίνει γνωστό ότι το δικαστήριο καταδίκασε τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγελή, στην υπόθεση Novartis, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι δύο προστατεύομενοι μάρτυρες της Novartis, σχολίασε με ανάρτηση του και ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».