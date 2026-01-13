ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση της Δικαιοσύνης πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Πολιτική
14:30 - 13 Ιαν 2026

Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση της Δικαιοσύνης πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι δύο προστατεύομενοι μάρτυρες της Novartis, σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου.

Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ.Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Κλείνει η εθνική οδός στα Μάλγαρα – Τι ισχύει στα υπόλοιπα μπλόκα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Κλείνει η εθνική οδός στα Μάλγαρα – Τι ισχύει στα υπόλοιπα μπλόκα

Crypto: Το Bitcoin αγγίζει εξαήμερο υψηλό στα $92.000 – Νέο ιστορικό ρεκόρ για το XMR
Νομίσματα

Crypto: Το Bitcoin αγγίζει εξαήμερο υψηλό στα $92.000 – Νέο ιστορικό ρεκόρ για το XMR

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών
Πολιτική

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής
Οικονομία

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται
Πολιτική

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για F-35: Η εθνική ήττα που έβλεπε δεν ήρθε – Η Ελλάδα ισχυροποιείται

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική

Γεωργιάδης: «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η Novartis – Ο Ανδρουλάκης έφτιαξε έναν «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ