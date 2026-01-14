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Έσκασαν λάστιχα και έγραψαν «προδότη» σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη
Ειδήσεις
10:52 - 14 Ιαν 2026

Έσκασαν λάστιχα και έγραψαν «προδότη» σε τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ δύο αγροτών από το μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας που συμμετείχαν την Τρίτη (13/1) στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα λάστιχα των τρακτέρ βρέθηκαν το πρωί σκασμένα, ενώ έγραψαν και τη λέξη «προδότης» πάνω στο όχημα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo5q3mp52ix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Να σημειωθεί πως το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας εισηγήθηκε την διαγραφή των δύο αγροτών που με δική της πρωτοβουλία αποφάσισαν να πάνε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό.

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«Είπαμε στους συναδέλφους που πήγαν (στο Μαξίμου) χωρίς την έγκριση του μπλόκου αλλά με δική τους προσωπική απόφαση ότι θα πρέπει να φύγουν γιατί δεν έχει νόημα να συμμετέχουν σε ένα μπλόκο στο οποίο δεν τους εκπροσωπεί και γιατί δεν δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους που είναι τόσες μέρες στο δρόμο», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Όσο για το περιστατικό βανδαλισμού διευκρίνισε ότι συντονιστική επιτροπή έχει αναλάβει να αποκαταστήσει όλες τις ζημιές στα τρακτέρ.

«Θα φύγουν όπως ήρθαν, αλλά αυτό είναι μια προβοκάτσια για να διαλυθεί το μπλόκο της Νίκαιας. Το μπλόκο Νίκαιας τους ενοχλεί, βρίσκεται πάνω στην ΠΑΘΕ, είναι ένα ισχυρό μπλόκο» υποστήριξε για να προσθέσει: «Προσπαθούν μέσα και από αυτό τον τρόπο να σπείρουν την αμφιβολία, τον φόβο και να φύγει ο κόσμος. Δεν θα το καταφέρουν. Εμείς εδώ θα παραμένουμε. Θα συναντηθούμε στον Παλαμά και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας».

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Μαρινάκης: Ντροπή αυτά που είδαμε στα μπλόκα

Η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη δεν άργησε να έρθει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλεί «όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Σημείωσε, δε, ότι «βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 12:13
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