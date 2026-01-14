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Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο
Πολιτική
15:46 - 14 Ιαν 2026

Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή στο Προεδρικό Μέγαρο

Reporter.gr Newsroom
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Τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ακόμη, σε δεύτερη ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε την θλίψη και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, κάνοντας λόγο για έναν πολιτικό ηγέτη, οραματιστή και ευρωπαϊστή, ο οποίος άφησε πίσω του μια πλούσια πολιτική παρακαταθήκη.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Γιώργου Βασιλείου, πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οραματιστή και ευρωπαϊστή, ο οποίος άφησε πίσω του μια πλούσια πολιτική παρακαταθήκη.

Ενός πολιτικού ηγέτη που εργάστηκε σθεναρά για την ευημερία, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κυπριακού Ελληνισμού, για την επίλυση του Κυπριακού, τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής και την επανένωση της νήσου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον αδελφό κυπριακό λαό, στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην οικογένεια και τους οικείους του».

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