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ΠΑΣΟΚ: Ζητά έκτακτη σύγκληση της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενάντια στην υπογραφή της Mercosur
Πολιτική
16:01 - 14 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ: Ζητά έκτακτη σύγκληση της επιτροπής παραγωγής και εμπορίου της Βουλής ενάντια στην υπογραφή της Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι προχώρησε στη συνυπογραφή της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση της Βουλής, χωρίς διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και, κυρίως, χωρίς διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη αποδίδει στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ευθύνη για έναν αυταρχικό και αντιδημοκρατικό τρόπο άσκησης της εξουσίας, τον οποίο χαρακτηρίζει ως δεσμευτικό για τις κυβερνητικές επιλογές.

Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία ενδέχεται να έχει σοβαρές, μακροχρόνιες και πιθανώς μη αναστρέψιμες συνέπειες για την ελληνική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τη διατροφική επάρκεια και την περιφερειακή συνοχή της χώρας.

Για τον λόγο αυτό, καλεί την κυβέρνηση, έστω και εκ των υστέρων, να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα που την οδήγησαν στη συνυπογραφή της συμφωνίας, τις προβλεπόμενες επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον αγροτικό τομέα, καθώς και τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να λάβει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 16:09
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