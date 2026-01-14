ΕΣΗΕΑ: Οι πηγές φιμώνονται στο Ιράν - Το κοινό στερείται κρίσιμης πληροφόρησης

«Οι αρχές στο Ιράν διέκοψαν σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Τεχεράνης, της Σιράζ, της Ταμπρίζ και της Κερμανσάχ, τον Ιανουάριο του 2026, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων που πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κατάρρευση και την πολιτική αναταραχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) αντιτίθεται σθεναρά στον αποκλεισμό και τους περιορισμούς του διαδικτύου, οι οποίοι παραβιάζουν το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση και υπονομεύουν σοβαρά την ελευθερία του Τύπου, και καλεί τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή της πληροφόρησης.

Τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι συνδέσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αρχικά επιβραδύνθηκαν ή διακόπτονταν κατά διαστήματα, διαταράσσοντας την επικοινωνία των δημοσιογράφων με πηγές και συντακτικές ομάδες. Ωστόσο, από τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Πηγές αναφέρουν ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει πλέον διακοπεί πλήρως σε εθνικό επίπεδο, με τις υπηρεσίες κινητής και σταθερής να έχουν κοπεί, αφήνοντας το Ιράν σε μεγάλο βαθμό αποκομμένο από τον έξω κόσμο.

Η κλίμακα της αναταραχής έχει ενταθεί παράλληλα με το μπλακάουτ πληροφόρησης. Οι χθεσινοβραδινές διαδηλώσεις ήταν από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στο Ιράν εδώ και δεκαετίες, μετά από δημόσιες εκκλήσεις για πανεθνικές συγκεντρώσεις που απηύθυνε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν. Παρατηρητές προειδοποιούν ότι οι αρχές είναι πιθανό να διατηρήσουν ή να εντείνουν τα μπλακάουτ στις επικοινωνίες καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες.

Στις 5 Ιανουαρίου, ο υπουργός Πληροφοριών και Τεχνολογιών Επικοινωνίας του Ιράν, Σατάρ Χασέμι, αναγνώρισε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Ιρανοί βασίζονται στο διαδίκτυο για εργασία και επικοινωνία, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της συνδεσιμότητας για τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης σε περιόδους αναταραχής. Παρά ταύτα, οι αρχές έχουν μετακινηθεί ολοένα και περισσότερο από μερική επιβράδυνση —η οποία επέτρεπε σε ορισμένες εγχώριες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές και το ηλεκτρονικό εμπόριο, να λειτουργούν— προς ένα σχεδόν πλήρες κλείσιμο των επικοινωνιών.

Οι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν διαταράξει σοβαρά το ρεπορτάζ, τους έχουν αναγκάσει να βασίζονται σε μη ασφαλή κανάλια επικοινωνίας και έχουν αυξήσει τον κίνδυνο αυτολογοκρισίας. Ενώ το υπουργείο Επικοινωνιών του Ιράν απέδωσε τις χαμηλότερες ταχύτητες διαδικτύου σε υποτιθέμενες κυβερνοεπιθέσεις, αναλυτές και παρατηρητές των μέσων σημειώνουν ότι τα μέτρα ακολουθούν ένα γνώριμο μοτίβο στοχευμένων περιορισμών σε περιόδους πολιτικής αναταραχής. Ο τελευταίος αυτός γύρος φέρεται να περιλαμβάνει και τη διακοπή υπηρεσιών VPN, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να παρακάμπτουν τη λογοκρισία και να επικοινωνούν με ασφάλεια.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο από τις μακροχρόνιες απαγορεύσεις πλατφορμών. Το Telegram παραμένει η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή ειδήσεων στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι είναι φιλτραρισμένο από την κυβέρνηση, με εκτιμώμενους 45 εκατομμύρια χρήστες να βασίζονται στην πλατφόρμα για ενημέρωση. Τanto κρατικά προσκείμενα όσο και αντικυβερνητικά μέσα δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω καναλιών στο Telegram. Το Instagram είναι επίσης φιλτραρισμένο, περιορίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και δημόσιου διαλόγου.

Παράλληλα με τους ψηφιακούς περιορισμούς, οι αρχές έχουν εντείνει την πίεση στους εργαζόμενους στα μέσα και την κοινωνία των πολιτών. Την τελευταία εβδομάδα, αναφορές δείχνουν ότι ακτιβιστές, κινηματογραφιστές, δημοσιογράφοι και influencers των κοινωνικών δικτύων έχουν κληθεί και προειδοποιηθεί να μην στηρίξουν τις διαδηλώσεις, υπό την απειλή δίωξης. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι, πριν από τις χθεσινές διαδηλώσεις, περισσότεροι από 45 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και πάνω από 3.000 είχαν συλληφθεί. Οι αριθμοί αυτοί δεν αντικατοπτρίζουν ακόμη τα πιο πρόσφατα γεγονότα.

Η ΔΟΔ έχει καταγράψει παρόμοιες τακτικές κατά τις πανεθνικές διαδηλώσεις του 2019, του 2021 και του 2022, όταν οι περιορισμοί στο διαδίκτυο συνέπεσαν με συλλήψεις, εκφοβισμό και παρενόχληση δημοσιογράφων. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα μέτρα υποδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια καταστολής της ανεξάρτητης δημοσιογραφικής κάλυψης σε περιόδους πολιτικής αναταραχής.

Η ΔΟΔ καλεί τις ιρανικές αρχές να αποκαταστήσουν άμεσα την πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να ασκούν το έργο τους με ασφάλεια και χωρίς παρεμβάσεις. Η ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση πρέπει να γίνονται σεβαστά, ανεξαρτήτως της πολιτικής κατάστασης».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ, Άντονι Μπελανζέ, δήλωσε:

«Οι διακοπές της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν αποτελούν μια σκόπιμη επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου. Οι δημοσιογράφοι εμποδίζονται να κάνουν τη δουλειά τους, οι πηγές φιμώνονται και το κοινό στερείται κρίσιμης πληροφόρησης σε μια περίοδο εθνικής αναταραχής. Καλούμε τις ιρανικές αρχές να αποκαταστήσουν άμεσα την πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να ενημερώνουν ελεύθερα και το κοινό να ασκεί πλήρως το δικαίωμά του στην πληροφόρηση».