Χρυσοχοΐδης: Δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση των μπλόκων - Θα εφαρμοστεί ο νόμος

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στον ΣΚΑΪ για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας και τα αλκοτέστ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει δείξει υπομονή αλλά πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία και η οικονομική ζημιά που προκαλούν οι μπλόκοι.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η Αστυνομία δεν επενέβη στους αγρότες καθώς ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να τους αφήσει να εκδηλώσουν τα αιτήματά τους. «Με αυτόν τον φοβερά δημοκρατικό τρόπο», όπως σημείωσε, οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν επί 40 ημέρες, προκαλώντας προβλήματα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η νόμιμη βία εφαρμόστηκε μόνο όπου είχαν τεθεί κόκκινες γραμμές, όπως σε αεροδρόμια και λιμάνια.

Ο υπουργός επισήμανε την μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου στα τελωνεία και στους δρόμους, κυρίως κατά την περίοδο των γιορτών, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προσάψει στην κυβέρνηση περιστατικά βίας ή πίεση προς τους διαδηλωτές.

Η δημοκρατία και οι συμβιβασμοί

Σχολιάζοντας το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Όλες οι κοινωνικές ομάδες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις αφήνουν ένα κενό για εκτόνωση και συμβιβασμό. Όταν υποβάλλεις 20-30 αιτήματα, δεν ικανοποιούνται όλα και άρα υπάρχει ένας συμβιβασμός. Αυτό είναι η δημοκρατία».

Συμπερασματικά, ξεκαθάρισε ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συνέχιση των μπλόκων, λόγω της ταλαιπωρίας του κόσμου αλλά και της οικονομικής ζημίας, και προειδοποίησε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος σε περίπτωση συνέχισης των κινητοποιήσεων.

Σχετικά με τις ύβρεις του Κώστα Ανεστίδη προς τον πρωθυπουργό, ο υπουργός απέφυγε να σχολιάσει, σημειώνοντας μόνο: «Αυτός ο άνθρωπος φέρεται να εκπροσωπεί χιλιάδες ανθρώπους».

20.000 αλκοτέστ κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Η συζήτηση περιέλαβε και την πολιτική οδικής ασφάλειας, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να τονίζει ότι η παραβατικότητα στους δρόμους μειώθηκε από 4-5% σε λίγο πάνω από 1%. Η εφαρμογή των αλκοτέστ συμβάλλει στη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης για ασφαλή οδήγηση.

Ο υπουργός επεσήμανε επίσης τα εντυπωσιακά αποτελέσματα για το 2025, με 135 λιγότερους νεκρούς σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ ενημέρωσε ότι στην Αττική πραγματοποιούνται έως και 20.000 αλκοτέστ κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα μέτρα αποτελούν σημαντική επιτυχία στην προώθηση της οδικής ασφάλειας και της υπεύθυνης οδήγησης.