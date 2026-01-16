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ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης η Κασιμάτη μετά την παρουσία της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»
Πολιτική
22:51 - 16 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης η Κασιμάτη μετά την παρουσία της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός του Συμβουλίου της Ευρώπης βρέθηκε με απόφαση Φάμελλου η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, μία ημέρα μετά την απόφασή της να παραστεί στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων», αγνοώντας την κομματική γραμμή.  

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως τακτικό μέλος θα μετέχει ο Διονύσης Καλαματιανός και ως αναπληρωματικό ο Γιώργος Ψυχογιός.

Μέχρι σήμερα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και αναπληρωματικό μέλος η κυρία Κασιμάτη.

Η παρουσία της κας Κασιμάτη στην υποδοχή της φρεγάτας δε συνιστά την πρώτη φορά που η ίδια προκαλεί αμηχανία στην Κουμουνδούρου. Το ίδιο είχε συμβεί και όταν αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, παραβαίνοντας και πάλι τη γραμμή του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος καρατόμησε τη Νίνα Κασιμάτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

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