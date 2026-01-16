ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Συμβουλίου της Ευρώπης η Κασιμάτη μετά την παρουσία της στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων»

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, ως τακτικό μέλος θα μετέχει ο Διονύσης Καλαματιανός και ως αναπληρωματικό ο Γιώργος Ψυχογιός.
Μέχρι σήμερα εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και αναπληρωματικό μέλος η κυρία Κασιμάτη.
Η παρουσία της κας Κασιμάτη στην υποδοχή της φρεγάτας δε συνιστά την πρώτη φορά που η ίδια προκαλεί αμηχανία στην Κουμουνδούρου. Το ίδιο είχε συμβεί και όταν αποφάσισε να ψηφίσει υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών, παραβαίνοντας και πάλι τη γραμμή του κόμματος.