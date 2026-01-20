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Κυρανάκης: Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλία
Πολιτική
17:54 - 20 Ιαν 2026

Κυρανάκης: Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλία

Reporter.gr Newsroom
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«Τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα στις εργασίες αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης», δήλωσε σήμερα (20/1) ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από τη Θεσσαλία κατά την επιθεώρηση των έργων αποκατάσταση από την κακοκαιρία «Daniel».  

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι «ασταμάτητα, χειμώνα και καλοκαίρι, με βροχή, ζέστη ή κρύο, οι άνθρωποι στα εργοτάξια δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο, ο σιδηρόδρομος να μπει επιτέλους σε νέες ράγες».

«Τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, υπογράψαμε τη σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση του άξονα. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι ολόκληρος ο άξονας να λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους της ΜΕΤΚΑ. Οι ρυθμοί και η συνέπεια που δείχνουν είναι σημαντικά, συγκριτικά με άλλα δημόσια έργα, και εξασφαλίζουν ότι τα νέα τρένα θα κινούνται με ασφάλεια και αξιοπιστία, ανάφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία παράταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών έχει καλυφθεί από τα συνεργεία. Παρακολουθούμε το έργο εβδομάδα – εβδομάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο κόσμος περιμένει το έργο και είμαστε αποφασισμένοι να το ολοκληρώσουμε εντός χρονοδιαγράμματος», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

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