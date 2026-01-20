Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε την επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταγγέλλει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, διαστρέβλωσε τα λεγόμενά του σχετικά με τη θέση της Ελλάδας για τη Γροιλανδία, παρουσιάζοντας αποσπασματικά και παραποιημένα όσα είπε για το διεθνές δίκαιο και την εδαφική ακεραιότητα.

Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι η θέση της Ελλάδας παραμένει ξεκάθαρη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή, και επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να υιοθετεί «κακές συνήθειες» νέων συνοδοιπόρων, τονίζοντας ότι κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν επιτρέπεται να γίνονται αντικείμενο πολιτικών παιχνιδιών.

Πιο αναλυτικά σε ανάρτηση του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρει: «Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για μία ακόμα φορά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής.

Στα σημεία της τοποθέτησής του στην πολιτική γραμματεία του κόμματός του, όπως διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε σημείο σημερινής μου ραδιοφωνικής συνέντευξης, μιλώντας για ακροβασίες και αλλάζοντας εντελώς το νόημα των όσων είπα λέγοντας:

«Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;»

Λογικό να μην μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τι εννοεί «ο ποιητής», αφού τα όσα αναφέρει είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή όσων είπα για τη θέση της Ελλάδας για την Γροιλανδία γι’ αυτό τα παραθέτω αυτολεξεί: «Η θέση της Ελλάδος είναι ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος — δεν το συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ξανά: ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της Αμερικής, γι’ αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις, όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις, όλα όσα τέλος πάντων, μπορεί να δει, αλλά η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο, σε καμία περίπτωση όλα αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Συντασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς, προφανώς, τον οποιονδήποτε αστερίσκο».

Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αρχίσει να αποκτά όλες τις κακές συνήθειες των νέων συνοδοιπόρων του. Με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να παίζει κανείς».