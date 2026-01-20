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Μομφές Δούκα για Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ - Η στρατηγική μας απέτυχε
Πολιτική
19:07 - 20 Ιαν 2026

Μομφές Δούκα για Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ - Η στρατηγική μας απέτυχε

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, άσκησε έντονη κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου, εκφράζοντας ανοιχτά ανησυχία για το μέλλον του κόμματος και ζητώντας αλλαγή στρατηγικής.

Ο κ. Δούκας τόνισε ότι η έως τώρα πολιτική της ηγεσίας απέτυχε και ότι ο στόχος της πρώτης θέσης στις εκλογές απομακρύνεται. «Ανησυχώ για το κόμμα μας, για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας σαφείς μομφές προς τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη το συνέδριο της παράταξης να αποτελέσει ευκαιρία ανανέωσης και λυτρωτικής στρατηγικής, με καθαρή επιλογή υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης υπό την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Προειδοποίησε, ωστόσο, για τον κίνδυνο η απόφαση του κόμματος να μην συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία να περιοριστεί σε γενικόλογη αναφορά, προτείνοντας να διατυπωθεί ως ξεχωριστή και δεσμευτική απόφαση.

Ο Χάρης Δούκας κατέθεσε επίσης πρόταση για άμεση κατάρτιση σχεδίου αλλαγής στρατηγικής, με στόχο την ανάδειξη μιας νέας «νικηφόρας κατεύθυνσης» για το ΠΑΣΟΚ, ενώ επισήμανε ότι η σημερινή κατάσταση στις δημοσκοπήσεις απαιτεί ουσιαστική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση του κόμματος σε κάθε επίπεδο.

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