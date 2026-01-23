Smoke Free Greece - Κακλαμάνης: Αληθινή επανάσταση είναι το «όχι» στην εξάρτηση

Με τη φράση «η αληθινή επανάσταση είναι να πω ένα μεγάλο “όχι” στην εξάρτηση και ένα μεγάλο “ναι” στις απεριόριστες δυνάμεις και δυνατότητες που διαθέτω», ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, χαιρέτησε στην αίθουσα της Γερουσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου την εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας έκδοσης τετραδίων της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece, που υλοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Στην ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο κ. Ν. Κακλαμάνης τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης των νέων για τους κινδύνους του καπνίσματος, ενώ με προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στη δική του εμπειρία από την εφηβεία, υπογραμμίζοντας πόσο δύσκολη είναι η διακοπή του καπνίσματος όταν η συνήθεια έχει εγκαθιδρυθεί.

Ο Πρόεδρος της Βουλής μιλώντας για τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και την επίδραση που έχουν στους νέους, σημείωσε ότι ο «καταιγισμός της πληροφόρησης, το διαδίκτυο, τα social media και τα εσφαλμένα πρότυπα που συχνά προβάλλουν, η λατρεία της εικόνας έναντι της ουσίας, ο ασφυκτικός περίγυρος που τείνει να ισοπεδώνει τις θετικές συνήθειες, η μοναξιά, η αντίδραση ή τα αδιέξοδα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, καταλήγουν να συντείνουν στην έναρξη του καπνίσματος από πολύ μικρότερες ηλικίες».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης επισήμανε, επίσης, ένα ακόμα παράδοξο σχετικά με την εξάρτηση από τη νικοτίνη, σημειώνοντας ότι ενώ το παραδοσιακό τσιγάρο χάνει έδαφος, τα νέα προϊόντα ατμίσματος και νικοτίνης, καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, ιδιαίτερα στις προτιμήσεις των νέων.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλής «εμείς οφείλουμε πρωτίστως να εστιάσουμε στην ψυχολογία και την εκπαίδευση των νέων μας. Αυτή η προσέγγιση θα ήταν πολύ πιο γόνιμη, αλλά και πιο δύσκολη από οποιαδήποτε μορφή απαγόρευσης».

«Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο από μια θετική σκοπιά, μπορούμε να πλησιάσουμε στα ερεθίσματα που κινητοποιούν τον εθισμό», συμπλήρωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και εξήγησε ότι «προτάσσοντας ένα θετικό πρότυπο ζωής, μέσα από μια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία που θα μαθαίνει, θα ενημερώνει και -γιατί όχι- θα διασκεδάζει ή θα ανταμείβει, μπορεί να κερδηθεί η μάχη».

Ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τον ΕΟΔΥ για τη συμβολή τους στην πρόληψη του καπνίσματος και επανέλαβε τη στήριξή του στην προσπάθεια για «μια νέα γενιά χωρίς νικοτίνη», επισημαίνοντας ότι η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευθύνης.

Στην εκδήλωση, υπό την προεδρία του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γεώργιου Στύλιου, χαιρετισμούς απηύθυναν, ο υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού κ. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του European Network for Smoking and Tobacco Prevention και επικεφαλής του Smoke Free Greece, Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, παρουσίασε αναλυτικά το όραμα και τις δράσεις της πρωτοβουλίας.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ομιλία του Ολυμπιονίκη αθλητή της ενόργανης γυμναστικής, Ελευθέριου Πετρούνια, που μίλησε για τις συνέπειες του καπνίσματος και τη σημασία του αθλητισμού για τα παιδιά.

Μετά την προβολή βίντεο, αντικαπνιστικού περιεχομένου, της ΣΤ’ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ο Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης διένειμαν τα νέα τετράδια της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece, στα παιδιά της Ε’ τάξης του 12ου δημοτικού σχολείου Ζωγράφου, που παρίσταντο στην εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί 250.000 τετράδια του Smoke Free Greece στα σχολεία όλης της Ελλάδος με έξοδα της Βουλής των Ελλήνων.