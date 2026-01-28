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Θεοδωρικάκος: Εθνική υποχρέωση να στηρίξουν τα κόμματα την επιστολική ψήφο των ομογενών
Πολιτική
10:23 - 28 Ιαν 2026

Θεοδωρικάκος: Εθνική υποχρέωση να στηρίξουν τα κόμματα την επιστολική ψήφο των ομογενών

Reporter.gr Newsroom
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Τα βαθιά του συλλυπητήρια για τις δύο τραγωδίες των τελευταίων ημερών στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα με τον θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών και με τον τραγικό χαμό επτά νέων παιδιών, φίλων του ΠΑΟΚ, σε δρόμο της Ρουμανίας, εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Έχει παγώσει όλη η Ελλάδα, είναι δύο ασύλληπτες τραγωδίες και θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές των θυμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου στα Τρίκαλα, διευκρίνισε ότι αρμόδια με βάση τον νόμο του 2016 είναι η Περιφέρεια Θεσσαλία. «Είναι απόλυτη ανάγκη να έρθουν όλα στο φως και είμαι σίγουρος ότι η δικαιοσύνη κάνει αυτό που πρέπει», ανέφερε.

Για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «οι παγκόσμιες αναταράξεις απαιτούν να διαμορφώσουμε όρους εθνικής συναίνεσης και εθνικής στρατηγικής. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του ελληνισμού παγκοσμίως. Οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι, για να είμαστε διχασμένοι. Με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Λιβάνιου, ολοκληρώνουμε μια πορεία που ξεκίνησε το 2019 όταν ήμουν Υπουργός Εσωτερικών και είχαμε πετύχει συναίνεση 290 ψήφων. Εδώ γίνεται το σωστό και το αυτονόητο. Όλοι οι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα ψήφου, θα μπορούν να το κάνουν στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφους. Πρέπει να το στηρίξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να κοιτάξουν στα μάτια τον ελληνικό λάο όταν αποφασίσουν. Είναι εθνική και δημοκρατική τους υποχρέωση. Για να ισχύσει, πρέπει να λάβει 200 ψήφους, όπως προβλέπει το σύνταγμα».

Συνεργασία με ΕΕ για τον ενεργειακό κόμβο

Σε ερώτηση για τα ενεργειακά, ο Υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως «το κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης, είναι το γεγονός πως η πατρίδα μας μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο μέσα από το οποίο θα περάσει το αμερικανικό φυσικό αέριο. Σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Ε.Ε.». Υπενθύμισε πως πριν τα Χριστούγεννα το Υπουργείο Ανάπτυξης προέβη σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας να επεκτείνουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες, ώστε να υπάρξουν σοβαρές νέες επενδύσεις. «Αναμένουμε το masterplan της ONEX για την ανάπτυξη αυτής της οικονομικής δραστηριότητας και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θέλουμε να έχουμε τη συνεργασία και τη συναίνεσή τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πολιτική: Οι Έλληνες δεν έχουν περιθώρια πειραματισμών

Απαντώντας σε ερώτηση για το πολιτικό κλίμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «τα πραγματικά διλήμματα μπαίνουν όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, στο τέλος της τετραετίας, και γίνονται οι κρίσιμες επιλογές του ελληνικού λαού». Όπως εκτίμησε, αν και οι εκλογές απέχουν πάνω από έναν χρόνο, αρχίζει και σχηματίζεται το τοπίο: «σε έναν κόσμο που αναταράσσεται από κοσμογονικές αλλαγές και τεράστιες γεωστρατηγικές μεταβολές, με απειλές, κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για τη χώρα, οι Έλληνες δεν έχουμε το περιθώριο πειραματισμών που στο παρελθόν - ιδιαίτερα την περίοδο 2015-2019 - τους πληρώσαμε πανάκριβα και οικονομικά και κοινωνικά».

Για το λεγόμενο «αντισυστημικό» ρεύμα, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως «όταν κάποιος φτιάχνει κόμμα γίνεται μέρος του συστήματος - την πολυτέλεια να λες ότι είσαι έξω από το σύστημα την έχεις όσο είσαι έξω από την πολιτική· όταν μπεις στο χορό είσαι υποχρεωμένος να χορέψεις». Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση της κας Καρυστιανού, σημείωσε ότι «η δημοφιλία της οφείλεται στο αυτονόητο συναίσθημα όλων μας, αγάπης και αλληλεγγύης απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του σε μια τραγωδία», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «όταν μπαίνεις στην πολιτική, τα πράγματα αλλάζουν και κρίνεσαι για τις πολιτικές σου θέσεις. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από εθνική πορεία και εθνική στρατηγική που να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

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