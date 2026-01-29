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Μυτιλήνη: Ημερίδα για τη νησιωτικότητα και την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στις 14 Φεβρουαρίου
Περιβάλλον
20:02 - 29 Ιαν 2026

Μυτιλήνη: Ημερίδα για τη νησιωτικότητα και την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στις 14 Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Με επίκεντρο την επείγουσα ανάγκη για μία εθνική στρατηγική που αποσκοπεί σε ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και ανθεκτικότητα με σύγχρονη και αποτελεσματική διακυβέρνηση σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, η κοινή πρωτοβουλία των τριών Ινστιτούτων, ΕΝΑ, ΙΝΕΡΠΟΣΤ και Νίκος Πουλαντζάς που πραγματοποιείται στη Μυτιλήνη την 14η Φεβρουαρίου 2026, ανοίγει τoν διάλογο με σκοπό την ανάδειξη σύγχρονων πολιτικών για την προστασία και προάσπιση της νησιωτικότητας σε μία χρονική συγκυρία που και η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις ειδικά για τα νησιά της από την Γροιλανδία έως και την Κρήτη.

Στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, από τις 10:30 έως και τις 20:00, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και των φορέων, πολιτικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών από όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, καλούνται μαζί με επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, αλλά και με πολίτες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσεται δυναμικά στα νησιά, να συζητήσουν και να πάρουν θέση σε μία σειρά από κρίσιμα και επείγοντα ζητήματα για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον. Εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων έχουν επίσης προσκληθεί να συμμετέχουν στον συγκεκριμένο διάλογο καταθέτοντας τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με την εθνική στρατηγική για τη νησιωτικότητα.

Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την ημερίδα αφορούν στις ανάγκες των νησιών και των κατοίκων τους και περιλαμβάνουν τέσσερις διαστάσεις σχεδιασμού μίας στρατηγικής για τη νησιωτικότητα, (α) την οικονομική βιωσιμότητα, (β) την κοινωνική ευημερία, (γ) την περιβαλλοντική προστασία και (δ) την διακυβέρνηση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα ερωτήματα που θα τεθούν προς συζήτηση έχουν διαμορφωθεί από επιστημονική επιτροπή, η οποία αποτελείται από στελέχη και συνεργάτες των τριών Ινστιτούτων και τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γιάννη Σπιλάνη.

Η Ελλάδα είναι σαν ένα «νησί» μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η μόνη χώρα με ένα τόσο μεγάλο πλήθος νησιών στα φυσικά της σύνορα, γεγονός που αποτελεί και ένα ακόμη λόγο να ηγηθεί στην ανάδειξη της αξίας της νησιωτικότητας στο πλαίσιο μίας νέας και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Στρατηγικής.

H Επιστημονική Επιτροπή που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της ημερίδας αποτελείται από τους:

  • Γιάννη Σπιλάνη, Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δ/ντη του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης
  • Γιάννη Μυλόπουλο, Καθηγητή του ΑΠΘ, Μέλος του ΔΣ και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
  • Μαρία Αλεξίου, νομικό, LL.M. International Human Rights Law, Μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής – ΙΝΕΡΠΟΣΤ
  • Αγγελική Μητροπούλου, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Συντονίστρια Ομάδας Τουρισμού, Νησιωτικότητας και Γαλάζιας Οικονομίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ

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