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Τασούλας: Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων
Πολιτική
11:29 - 31 Ιαν 2026

Τασούλας: Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων

Reporter.gr Newsroom
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Mε αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τα Ίμια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας:  

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας. Αδιαπραγμάτευτοι εθνικοί στόχοι που ενώνουν τους Έλληνες και διασφαλίζουν το μέλλον του τόπου».

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