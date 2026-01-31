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Μητσοτάκης: Στρατηγικής σημασίας ο Κάθετος Διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας
Πολιτική
16:19 - 31 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: Στρατηγικής σημασίας ο Κάθετος Διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Στον «Κάθετο Διάδρομο» αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ζάγκρεμπ, όπου βρίσκεται για τη διήμερη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.  

Το πρωί, στο πλαίσιο της συνόδου, είχε συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος GERB της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το θέμα του «Κάθετου Διαδρόμου» και την κεντρική του σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις. Στις συναντήσεις συμμετείχε και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Θέλω να τονίσω τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου. Και των δύο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο κάθετοι διάδρομοι. Ο ένας ξεκινά από τη Ρεβυθούσα και ο άλλος από την Αλεξανδρούπολη. Αλλά και οι δύο διασχίζουν τη Βουλγαρία» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μια σημαντική και στρατηγική επένδυση για τις δύο χώρες, καθώς αποσκοπούμε στην απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο» εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ήδη έχουν προκύψει αξιόπιστα αποτελέσματα, αναφέροντας τη συμφωνία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία που υπεγράφη χθες. Όπως είπε, «αυτή η πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι ταυτόχρονα οικονομική και γεωπολιτική και συμφέρει και τις δύο χώρες».

«Στο μυαλό μου, ο Κάθετος Διάδρομος δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Αφορά και τους αυτοκινητόδρομους, το εμπόριο, καθώς και τη σύνδεση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. Αυτό αυξάνει σημαντικά τη γεωπολιτική αξία των χωρών μας» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

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