Δούκας: «Όχι» σε συνεργασία με ΝΔ και αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ

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Σε μια δυναμική παρέμβαση κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με 850 στελέχη, ο Χάρης Δούκας έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας στις φήμες περί αποχώρησης, ξεκαθάρισε ότι παραμένει «στρατιώτης» του κόμματος, ζητώντας όμως καθαρές ρήξεις με τη Δεξιά και απόρριψη κάθε σεναρίου μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην τωρινή ηγεσία για έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας, καταγγέλλοντας εξωθεσμικές ανακοινώσεις υποψηφίων. Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, καλώντας σε μια «πολιτική αφύπνιση» ενόψει του Συνεδρίου.

Με την τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας:

Έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;

Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.

Απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.

Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.

Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.

Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.

Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.

Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.

Απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα, αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως αγαθό, τα εργασιακά, το πελατειακό κράτος, ως πεδία πολιτικής σύγκρουσης με τη Δεξιά.