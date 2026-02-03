ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας: «Όχι» σε συνεργασία με ΝΔ και αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
23:15 - 03 Φεβ 2026

Δούκας: «Όχι» σε συνεργασία με ΝΔ και αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια δυναμική παρέμβαση κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με 850 στελέχη, ο Χάρης Δούκας έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας στις φήμες περί αποχώρησης, ξεκαθάρισε ότι παραμένει «στρατιώτης» του κόμματος, ζητώντας όμως καθαρές ρήξεις με τη Δεξιά και απόρριψη κάθε σεναρίου μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην τωρινή ηγεσία για έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας, καταγγέλλοντας εξωθεσμικές ανακοινώσεις υποψηφίων. Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, καλώντας σε μια «πολιτική αφύπνιση» ενόψει του Συνεδρίου.

Με την τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας:

  • Έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;
  • Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.
  • Απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.
  • Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.
  • Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.
  • Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.
  • Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.
  • Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.
  • Απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα, αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.
  • Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως αγαθό, τα εργασιακά, το πελατειακό κράτος, ως πεδία πολιτικής σύγκρουσης με τη Δεξιά.
  • Έκλεισε με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
Πολιτική

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο (Λήμνο) και νότιο (Καστελόριζο) Αιγαίο

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ