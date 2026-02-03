Δούκας: «Όχι» σε συνεργασία με ΝΔ και αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα, άσκησε σκληρή κριτική στην τωρινή ηγεσία για έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας, καταγγέλλοντας εξωθεσμικές ανακοινώσεις υποψηφίων. Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, καλώντας σε μια «πολιτική αφύπνιση» ενόψει του Συνεδρίου.
Με την τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας:
- Έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;
- Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.
- Απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.
- Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.
- Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.
- Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.
- Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.
- Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.
- Απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα, αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.
- Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως αγαθό, τα εργασιακά, το πελατειακό κράτος, ως πεδία πολιτικής σύγκρουσης με τη Δεξιά.
- Έκλεισε με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.