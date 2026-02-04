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Η ατζέντα της συζήτησης Δένδια–Χέγκσεθ στις ΗΠΑ και η πρόσκληση στον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας
Πολιτική
09:20 - 04 Φεβ 2026

Η ατζέντα της συζήτησης Δένδια–Χέγκσεθ στις ΗΠΑ και η πρόσκληση στον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε χθες, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth) και τον Υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για την Αμυντική Πολιτική, Έλμπριτζ Κόλμπυ (Elbridge Colby). Νωρίτερα συμμετείχε στο “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Χέγκσεθ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, ο Έλληνας Υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος την αποδέχθηκε, να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Υπογραμμίστηκε επίσης η άριστη αμυντική συνεργασία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και συνεργειών στους τομείς της αμυντικής καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση με τον κ. Κόλμπυ, στην οποία έγινε εκτενής συζήτηση για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, συμμετείχαν επίσης ο Βοηθός Υπουργός Ντάνιελ Ζίμερμαν (Daniel Zimmerman) και ο Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης Θάνος Ντόκος.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Στην κατακλείδα της επίσκεψής μου στην Ουάσιγκτον και της παρουσίας μου στο “Delphi Forum” είχα την ευκαιρία να συναντήσω σήμερα τον Υπουργό Πολέμου (Secretary of War), τον κ. Χέγκσεθ παρουσία μάλιστα του Υφυπουργού, του αρμόδιου για την πολιτική του Υπουργείου, του κ. Κόλμπυ.

Είχα σ’ αυτήν τη συνάντηση τη δυνατότητα να εξηγήσω τις ελληνικές θέσεις σε μια σειρά από ευρύτερα προβλήματα που αφορούν την περιοχή μας, τις στρατηγικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και την προσπάθεια που κάνουμε να μεταρρυθμίσουμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, την «Ατζέντα 2030». Επίσης, αναφέρθηκα σε μια σειρά από συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τις ΗΠΑ, όπως τη σύμβαση για την αγορά των F-35 και στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμβάσεις θα εκτελεστούν με τον καλύτερο τρόπο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τέλος, είχα και εγγράφως προσκαλέσει τον Υπουργό να επισκεφθεί την Ελλάδα και θα είναι χαρά μας να τον υποδεχθούμε, καθόσον θυμάμαι δεν είναι συχνή η επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Άμυνας στην Πατρίδα μας.

Θα είναι λοιπόν, κάτι το εξαιρετικό για εμάς».

Χθες επίσης, ο Υπουργός μετέβη στα γραφεία της “American Israel Public Affairs Committee” (AIPAC) όπου συζήτησε με τον Γενικό Διευθυντή Άρνε Κρίστενσον (Arne Christenson) και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της AIPAC σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Δένδιας είχε ακόμη συνάντηση με τον Γερουσιαστή Τζέρι Μόραν (Jerry Moran) στο Κτίριο των Γραφείων της Γερουσίας, με τον οποίο συζήτησε για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, ενώ επισκέφθηκε στο Κογκρέσο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς (Mike Rogers), με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για τις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις και τις προοπτικές εμβάθυνσής τους.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”, συμμετείχε σε συζήτηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD (The Foundation for Defense of Democracies) Τζόναθαν Σάντζερ (Jonathan Schanzer), με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στα ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας,.

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ο Έλληνας Υπουργός συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII” με θέμα: «Άμυνα σε σταυροδρόμι: ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος και η στρατηγική δέσμευση των ΗΠΑ» (“Defense at a crossroads: NATO, The Eastern Mediterranean, and U.S. Strategic Commitment”). Κατά την παρέμβασή του ο Έλληνας Υπουργός ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο του “Delphi Forum Washington DC”, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε την ίδια ημέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο.

Είχε ακόμη συναντήσεις στις 2/2/2026 με τον διευθύνοντα σύμβουλο της “American Jewish Committee” (AJC) Τεντ Ντόιτς (Ted Deutch) και τον διευθύνοντα σύμβουλο του “Jewish Institute for National Security of America” Μάικλ Μακόφσκι (Michael Makovsky).

{https://x.com/Hellenic_MOD/status/2018914823690420462}

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