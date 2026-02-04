Κατρίνης: Η κυβέρνηση να σεβαστεί τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία

Να σεβαστεί η κυβέρνηση και να εγκρίνει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που συμφωνήθηκε μεταξύ της διοίκησης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και του σωματείου εργαζομένων ζητούν με κοινοβουλευτική τους ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και οι συνυπογράφοντες βουλευτές Αικατερίνη Καζάνη και Γιώργος Μουλκιώτης.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συνεννόησης και αποτυπώνει με ισορροπημένο τρόπο τόσο τα αιτήματα των εργαζομένων όσο και τις δυνατότητες της εταιρείας. Τονίζουν ότι η άρνηση της κυβέρνησης να εγκρίνει μια ήδη συμφωνημένη σύμβαση έχει οδηγήσει σε εργασιακή αναστάτωση και υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη.

Υπογραμμίζουν, ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας στην ΕΑΒ είναι αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και την παροχή κρίσιμων υπηρεσιών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και σημειώνουν, ότι η Πολιτεία οφείλει να επιδεικνύει ευρύτητα και υπευθυνότητα απέναντι σε εργαζομένους υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, με καθοριστική συμβολή στην εθνική άμυνα και τη στρατηγική αυτονομία της χώρας.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει άμεσα σε διάλογο με το σωματείο εργαζομένων της ΕΑΒ με στόχο την επίτευξη συνεννόησης και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, ενώ ζητούν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο εργασίας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια επιλογή δεν συνάδει ούτε με τη φύση των ζητημάτων ούτε με τις νόμιμες και θεσμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Ακολουθεί η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προς τους αρμόδιους υπουργούς:

«Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία εξαιτίας της άρνησης της Κυβέρνησης να εγκρίνει τη συμφωνηθείσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας και του σωματείου εργαζομένων.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει εύλογες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους, οι οποίοι διαπραγματεύθηκαν με τη διοίκηση με αίσθημα ευθύνης και διάθεση συνεννόησης, καταλήγοντας σε συμφωνία που αποτυπώνει ισορροπημένα τα αιτήματά τους και τις δυνατότητες της εταιρείας.

Δεδομένου ότι τα ζητήματα που οδήγησαν στην εργασιακή αναστάτωση αποτελούν αντικείμενο συμφωνηθείσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ διοίκησης και σωματείου εργαζομένων,

Δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η εργασιακή ηρεμία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και η παροχή κρίσιμων υπηρεσιών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις,

Δεδομένου ότι η Πολιτεία οφείλει να επιδεικνύει ευρύτητα και υπευθυνότητα στην επίλυση προβλημάτων εργαζομένων υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, με καθοριστική συμβολή στην εθνική άμυνα και τη στρατηγική αυτονομία της χώρας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

1. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να καλέσει άμεσα το σωματείο εργαζομένων της Ε.Α.Β. σε διάλογο, με στόχο την επίτευξη συνεννόησης και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει;

2. Προτίθεται η κυβέρνηση να σεβαστεί και να εγκρίνει τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της διοίκησης της Ε.Α.Β. και των εργαζομένων της;

3. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε χώρο εργασίας δεν συνάδει με τη φύση των ζητημάτων που τίθενται ούτε με τις νόμιμες και θεσμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Αικατερίνη Καζάνη

Γιώργος Μουλκιώτης»