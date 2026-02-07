ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εθισμός στο πιάτο: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα
Υγεία
13:00 - 07 Φεβ 2026

Εθισμός στο πιάτο: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) έχουν περισσότερα κοινά με τα τσιγάρα απ’ ό,τι με τα φρούτα ή τα λαχανικά και απαιτούν πολύ αυστηρότερη ρύθμιση, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές από τρία αμερικανικά πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι τόσο τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα όσο και τα τσιγάρα σχεδιάζονται σκόπιμα ώστε να ενισχύουν την εξάρτηση και την υπερκατανάλωση, επισημαίνοντας τις σαφείς ομοιότητες στις εκτεταμένες βλάβες που προκαλούν στη δημόσια υγεία, σύμφωνα με μετάδοση του Guardian.

Τα UPFs, που είναι ευρέως διαθέσιμα παγκοσμίως, είναι τρόφιμα που παράγονται βιομηχανικά, συχνά με τη χρήση γαλακτωματοποιητών, τεχνητών χρωστικών και αρωμάτων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αναψυκτικά και συσκευασμένα σνακ, όπως πατατάκια και μπισκότα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που εκπονήθηκε από ερευνητές του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και του Duke, υπάρχουν σαφείς ομοιότητες τόσο στις διαδικασίες παραγωγής των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και των τσιγάρων όσο και στις πρακτικές των κατασκευαστών να «βελτιστοποιούν» τις δόσεις και την ταχύτητα με την οποία τα προϊόντα ενεργοποιούν τα συστήματα ανταμοιβής του οργανισμού.

Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα από την επιστήμη της εξάρτησης, τη διατροφή και την ιστορία της δημόσιας υγείας και δημοσιεύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου στο επιστημονικό περιοδικό Milbank Quarterly.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι διαφημιστικοί ισχυρισμοί, όπως «χαμηλά λιπαρά» ή «χωρίς ζάχαρη», αποτελούν μορφές «εξωραϊσμού της υγείας», οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν τη ρύθμιση των προϊόντων — με ανάλογο τρόπο με το πώς τα φίλτρα των τσιγάρων προωθούνταν τη δεκαετία του 1950 ως προστατευτικές καινοτομίες που «στην πράξη προσέφεραν ελάχιστο όφελος».

«Πολλά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μοιράζονται περισσότερα χαρακτηριστικά με τα τσιγάρα παρά με ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά και, ως εκ τούτου, δικαιολογούν ρυθμιστικές παρεμβάσεις ανάλογες με τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχουν για τη δημόσια υγεία», καταλήγουν οι ερευνητές.

Η καθηγήτρια Άσλεϊ Γκίαρχαρτ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, κλινική ψυχολόγος με ειδίκευση στην εξάρτηση και μία εκ των συγγραφέων, σημείωσε ότι οι ίδιοι οι ασθενείς της κάνουν τον παραλληλισμό:
«Μου λένε: “Νιώθω εξαρτημένος από αυτά τα πράγματα, τα λαχταρώ. Κάπνιζα παλιά τσιγάρα και τώρα έχω την ίδια συνήθεια με αναψυκτικά και ντόνατς. Ξέρω ότι με σκοτώνει, θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ”».

Σύμφωνα με την ίδια, η συζήτηση γύρω από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ακολουθεί ένα γνώριμο μοτίβο στον χώρο της εξάρτησης: αρχικά η ευθύνη αποδίδεται στο άτομο, με προτροπές όπως «κατανάλωσε με μέτρο», μέχρις ότου γίνει σαφές πώς η βιομηχανία μπορεί να σχεδιάσει προϊόντα που «κολλάνε» τους καταναλωτές.

Αν και το φαγητό — σε αντίθεση με τον καπνό — είναι απαραίτητο για την επιβίωση, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ακριβώς αυτή η διαφορά καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη δράση, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφύγει κανείς το σύγχρονο διατροφικό περιβάλλον. Η Γκίαρχαρτ υποστήριξε ότι είναι εφικτό να διακριθούν τα επιβλαβή υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα από άλλα είδη τροφίμων, όπως ακριβώς διακρίνονται τα αλκοολούχα ποτά από τα υπόλοιπα ροφήματα.

Η μελέτη αναφέρει ότι τα UPFs πληρούν «καθιερωμένα κριτήρια» για να χαρακτηριστούν εθιστικές ουσίες, καθώς διαθέτουν σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που «μπορούν να οδηγήσουν σε καταναγκαστική χρήση» — αν και υπογραμμίζεται ότι «οι βλαβερές συνέπειες των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων είναι σαφείς, ανεξαρτήτως του αν θεωρηθούν εθιστικά».

Οι συγγραφείς προτείνουν να αντληθούν διδάγματα από τη ρύθμιση του καπνού — συμπεριλαμβανομένων δικαστικών διεκδικήσεων, περιορισμών στο μάρκετινγκ και δομικών παρεμβάσεων — καλώντας τις πολιτικές δημόσιας υγείας να μετατοπιστούν «από την ατομική ευθύνη στη λογοδοσία της βιομηχανίας τροφίμων».

Ο καθηγητής Μάρτιν Γουόρεν, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος στο Ινστιτούτο Quadram, προειδοποίησε πάντως ότι, παρά τις ομοιότητες, υπάρχει κίνδυνος «υπερβολής» στη σύγκριση με τον καπνό. Όπως είπε, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι «εγγενώς εθιστικά με φαρμακολογικούς όρους, όπως η νικοτίνη, ή αν κυρίως εκμεταλλεύονται μαθημένες προτιμήσεις, μηχανισμούς ανταμοιβής και την ευκολία».

Τόνισε επίσης ότι έχει σημασία να διευκρινιστεί αν οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία προκύπτουν από τη σύστασή τους ή από το γεγονός ότι αντικαθιστούν «ολόκληρα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, μικροθρεπτικά συστατικά και προστατευτικές φυτοχημικές ουσίες».

Από την πλευρά του, ο δρ Γκιθίντζι Γκιτάχι, διευθύνων σύμβουλος του Amref Health Africa, δήλωσε ότι η μελέτη ενισχύει τον κώδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα στην Αφρική, όπου οι εταιρείες εκμεταλλεύονται «έναν επικερδή συνδυασμό αδύναμης κρατικής ρύθμισης και μεταβαλλόμενων διατροφικών συνηθειών».

«Όλα αυτά ασκούν νέες και αποτρέψιμες πιέσεις σε ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας», προειδοποίησε. «Χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις για την αυξανόμενη επιβάρυνση από μη μεταδοτικά νοσήματα, διατρέχουμε τον κίνδυνο κατάρρευσης των συστημάτων υγείας».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/02/2026 - 11:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κύπρος: Υποψηφιότητα με ανοιχτά ερωτήματα για τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου
Ειδήσεις

Κύπρος: Υποψηφιότητα με ανοιχτά ερωτήματα για τον Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου

Σκάκι ή video games; Ποια παιχνίδια «ακονίζουν» περισσότερο το μυαλό μας;
Magazino

Σκάκι ή video games; Ποια παιχνίδια «ακονίζουν» περισσότερο το μυαλό μας;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμιο ράλι στις τιμές τροφίμων: Σε υψηλό τριετίας ο δείκτης του FAO
Ειδήσεις

Παγκόσμιο ράλι στις τιμές τροφίμων: Σε υψηλό τριετίας ο δείκτης του FAO

ΥΠΑΑΤ: Το 97,7% των φυτικών τροφίμων εντός ορίων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων
Περιβάλλον

ΥΠΑΑΤ: Το 97,7% των φυτικών τροφίμων εντός ορίων για υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Climateflation ή Κλιματική ακρίβεια: Μία ακόμα... πηγή πληθωρισμού - Η Ελλάδα οφείλει να δράσει
Οικονομία

Climateflation ή Κλιματική ακρίβεια: Μία ακόμα... πηγή πληθωρισμού - Η Ελλάδα οφείλει να δράσει

Μπαράζ ελέγχων σε τρόφιμα και υπηρεσίες – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο «στόχαστρο»
Οικονομία

Μπαράζ ελέγχων σε τρόφιμα και υπηρεσίες – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο «στόχαστρο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

Πολιτική
16/05/2026 - 10:24

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για την ακρίβεια: «Λυπάται και θυμώνει» για ένα δικό του επίτευγμα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 10:12

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

Οικονομία
16/05/2026 - 09:59

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ