ΠΑΣΟΚ για ευλογιά: Μισό εκατομμύριο ζώα έχουν θανατωθεί χωρίς να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου

Σκληρή επίθεση στην κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση της επιδημίας ευλογιάς των αιγοπροβάτων εξαπέλυσε σήμερα (9/2) το ΠΑΣΟΚ μέσω ανακοίνωσής του, επισημαίνοντας ότι περίπου 500.000 ζώα έχουν ήδη οδηγηθεί σε θανάτωση στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ο περιορισμός της νόσου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς αιγοπροβάτων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου. Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική.Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου. Η EFSA επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων, είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες, και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου,

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός – στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας – αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας.Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος.Στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες».