Γάζα: Τέσσερις μαχητές της Χαμάς κι ένας άμαχος νεκροί από τους IDF
16:33 - 09 Φεβ 2026

Γάζα: Τέσσερις μαχητές της Χαμάς κι ένας άμαχος νεκροί από τους IDF

Reporter.gr Newsroom
Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τέσσερις μαχητές της Χαμάς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, τη Δευτέρα (9/2), μετά την έξοδό τους από μια υπόγεια σήραγγα και αφού εκείνοι πρώτοι άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.  

Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση κατά των ισραηλινών στρατευμάτων ως παραβίαση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο.

Όσον αφορά τη σημερινή είδηση, η Χαμάς δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημο σχολιασμό. Ωστόσο, ορισμένες πηγές κοντά στην ομάδα αναγνώρισαν έναν από τους νεκρούς ως τον Άνας Ανασάρ, γιο ενός πρώην ανώτερου πολιτικού της Χαμάς.

Πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεκάδες μαχητές της Χαμάς παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι σε σήραγγες κάτω από τη Ράφα από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ κάποιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε σε συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Παρ' όλα αυτά, πέρα από τους ενόπλους, σε ένα ακόμη περιστατικό οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να πυροβόλησαν και να σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο αγρότη στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπως γνωστοποίησαν οι τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το Ισραήλ δεν έχει ακόμη σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

Σημειώνεται ότι αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα εκ μέρους του Ισραήλ καταγράφονται όλο αυτό το διάστημα στον παλαιστινιακό θύλακα, με πολλούς ανθρώπους - και αμάχους μεταξύ αυτών - να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Επομένη φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Και οι δύο πλευρές εξαπολύουν αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας, ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει για την πλήρη εφαρμογή και ολοκλήρωσή της.

Η επόμενη φάση του σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα περιλαμβάνει την επίλυση σύνθετων ζητημάτων, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, τον οποίο η οργάνωση έχει απορρίψει εδώ και καιρό, την ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα και την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι τουλάχιστον 580 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την υπογραφή της συμφωνίας του Οκτωβρίου, ενώ το Ισραήλ αναφέρει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα κατά την ίδια περίοδο.

