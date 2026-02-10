Υπόθεση «Σπαρτιάτες»: Οριστικό τέλος στις κατηγορίες - Ομόφωνα αθώοι και οι 13 στο Εφετείο
17:03 - 10 Φεβ 2026

Ομόφωνα αθωωτική ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών», βάζοντας οριστικό τέλος στις κατηγορίες περί εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Και οι 13 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, μεταξύ αυτών πρώην και νυν βουλευτές του κόμματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος φερόταν ως ηθικός αυτουργός, καθώς και ένας δικηγόρος.

Η υπόθεση απασχόλησε τη δικαιοσύνη μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα περί μαφιόζικων μεθόδων εντός του κόμματος και αφανούς ηγεσίας και καθοδήγησης βουλευτών, από τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο κ. Στίγκας, μάρτυρας στην δίκη, στην πορεία ανασκεύασε τις δηλώσεις του λέγοντας πως είχε μιλήσει βρισκόμενος σε ταραχή μετά από την απουσία βουλευτών του κόμματος, από Ολομέλεια της Βουλής τον Αύγουστο του 2023.

Το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα που αποδιδόταν στους κατηγορούμενους. Η απόφαση εκδόθηκε ομόφωνα, χωρίς μειοψηφία, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απαλλαγεί από τις κατηγορίες και σε πρώτο βαθμό, επίσης μετά από εισαγγελική εισήγηση για αθώωση. Ωστόσο, η υπόθεση οδηγήθηκε εκ νέου στη Δικαιοσύνη, καθώς είχε ασκηθεί έφεση με το επιχείρημα ότι κατά την πρωτόδικη διαδικασία δεν είχαν αξιολογηθεί κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου, η υπόθεση κλείνει οριστικά σε ποινικό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη δικαστική εκτίμηση ότι δεν υπήρξε εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, όπως είχε αρχικά καταγγελθεί.

