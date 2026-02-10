Καραγεωργοπούλου: Αιχμές για «αυτοαναφορικότητα» της Κωνσταντοπούλου και το «φλερτ» με Τσίπρα

Την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας ανακοίνωσε η βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, εκφράζοντας αιχμές για τη στάση και τη διαχείριση του κόμματος από την πρόεδρό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να συμπορευθεί πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα στο μέλλον.

Σε δηλώσεις της στην τηλεόραση του OPEN, η κα Καραγεωργοπούλου τόνισε ότι η απόφασή της βασίζεται σε βαθιές πολιτικές και λειτουργικές διαφωνίες με την ηγεσία της Πλεύσης Ελευθερίας. Όπως σημείωσε, οι «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες» και η ύπαρξη ενός εσωτερικού «φίλτρου» που δεν της επέτρεπε να εκφραστεί ελεύθερα, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την αποχώρησή της.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμούς συνοδευόμενους από συμπεριφορές «με έντονη αυτοαναφορικότητα». Παράλληλα, αναγνώρισε τις «εξαιρετικές ικανότητες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ωστόσο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον πολιτικό λόγο που, κατά την άποψή της, «δεν διαθέτει επαρκή τεκμηρίωση». «Δεν γυρνούν όλα γύρω από ένα πρόσωπο», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε ένα πολιτικό σχήμα όπου «η εικόνα κυριαρχεί έναντι του περιεχομένου».

Αναφορικά με το πολιτικό της στίγμα, η κα Καραγεωργοπούλου δήλωσε Αριστερή, υπογραμμίζοντας όμως ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποιος πολιτικός χώρος που να την εκφράζει πλήρως. Επεσήμανε ότι βρίσκεται κοντά στη Νέα Αριστερά (ΝΕΑΡ), αλλά σημείωσε πως το κόμμα αυτό βρίσκεται σε διαδικασία πολυδιάσπασης. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι διαβάζει το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κατανοήσει τη δική του πολιτική πρόταση και εκδοχή.

Στη συνέντευξή της, η βουλευτής άσκησε κριτική και στη ρητορική της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι παραπέμπει σε θέσεις και ύφος που θυμίζουν τον Θάνο Πλεύρη και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Τέλος, η κα Καραγεωργοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα δεδομένου ότι η παρούσα κοινοβουλευτική θητεία βρίσκεται κοντά στο τέλος της.