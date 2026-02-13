Επίθεση Γιαννακοπούλου σε Ανδρουλάκη: Πάρε πίσω τον τρόπο εκλογής συνέδρων - Κάνε μια υπέρβαση

Ένταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει προκαλέσει η διαδικασία ανάδειξης συνέδρων, με τη Νάντια Γιαννακοπούλου να ασκεί ανοιχτή κριτική στην πρόταση του προέδρου Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν έντονες επιφυλάξεις για το προτεινόμενο σύστημα, με τη βουλευτή να ζητά την άμεση απόσυρσή του. Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι αντικαταστατικό και θίγει την αρχή της ισοτιμίας μεταξύ των μελών.

Η κ. Γιαννακοπούλου επισήμανε ότι, παρότι αναγνωρίζει τις επιδιώξεις της ηγεσίας, η κομματική βάση που στήριξε το κόμμα σε δύσκολες περιόδους δεν μπορεί να αποδεχθεί τέτοιου είδους αλλαγές. Τόνισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει να επανέρχεται σε ζητήματα που είχαν θεωρηθεί λυμένα, τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρότερες πολιτικές προκλήσεις.

Απευθυνόμενη προσωπικά στον πρόεδρο, τον κάλεσε να επιδείξει πολιτική ωριμότητα και να προχωρήσει σε αναδίπλωση, εκτιμώντας ότι η απόσυρση της πρότασης θα αποτελούσε κίνηση σύνθεσης και θα ενίσχυε την εσωκομματική συνοχή. Όπως ανέφερε, η επίμαχη πρόταση έχει προκαλέσει μεγαλύτερη αναστάτωση στη βάση από τα προβλήματα που επιδιώκει να επιλύσει, αποτυπώνοντας –κατά την ίδια– τις ανησυχίες σημαντικού μέρους των μελών.

Στην παρέμβαση της η Νάντια Γιαννακοπούλου για την εκλογή συνέδρων αναφέρει:

«Ωστόσο το νέο σύστημα [σσ. που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης] είναι απλά αντικαταστατικό, αφού χτυπάει την αυτονόητη ισοτιμία των μελών. Κατανοώ τι επιδιώκεται, κατανοώ το προσπάθησες να μας εξηγήσεις πρόεδρε αλλά να είναι γνωστό ότι ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα, δεν αντέχει αυτή την εικόνα να συμβαίνουν διάφορα και εμείς να ασχολούμαστε με κάτι που ήταν πάντα λυμένο.

Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση.

Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος.

Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου».

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε έντονη κριτική σε κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας με έμφαση ότι «οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει», προσπαθώντας να απαντήσει στα προειδοποιητικά σήματα σχετικά με την αμετακίνητη «βελόνα» και το μοντέλο διοργάνωσης του Συνεδρίου.