ΝΔ: Καταγγέλλει «fake news» ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025

Το παρατηρητήριο fake news της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για παραπλανητική παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με τον πληθωρισμό του 2025.

Σε ανακοίνωσή του, το παρατηρητήριο υποστηρίζει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση χρησιμοποίησε επιλεκτικά στοιχεία για να δημιουργήσει λανθασμένη εικόνα, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη με ποσοστό 2,9% για την περασμένη χρονιά.

Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η παρουσίαση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας και παραβλέπει την ευρύτερη συγκυρία και τις επιδόσεις άλλων κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Το κυβερνών κόμμα ζητά ουσιαστικό διάλογο βασισμένο σε πλήρη και ακριβή δεδομένα, καταδικάζοντας τη χρήση «παραμορφωμένων στατιστικών» για πολιτικά παιχνίδια.

Πιο αναλυτικά, το ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: «Η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.

Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.

Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη». Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση. Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί «θλιβερής πρωτιάς» δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.

Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».

ΣΥΡΙΖΑ: Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν μια ακόμα θλιβερή πρωτιά για την χώρα

Σε ανακοίνωση του την Δευτέρα 16/2, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τον πληθωρισμό για το 2025 δείχνουν μια ακόμη θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τη μελέτη της ΤτΕ, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 2,9% για το 2025, γεγονός που φέρνει τη χώρα στην υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το δελτίο της ΤτΕ, ο δομικός πληθωρισμός -ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δηλαδή, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, που θεωρούνται ως οι πιο ευμετάβλητες- ανήλθε στο 3,6%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που δεν μπορεί και, κυρίως, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, το οποίο αποτελεί βραχνά για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών της χώρας. Κι αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα θηριώδη πλεονάσματα».