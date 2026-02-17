ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΝΔ: Καταγγέλλει «fake news» ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025
Πολιτική
18:34 - 17 Φεβ 2026

ΝΔ: Καταγγέλλει «fake news» ΣΥΡΙΖΑ για τον πληθωρισμό του 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το παρατηρητήριο fake news της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για παραπλανητική παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με τον πληθωρισμό του 2025.

Σε ανακοίνωσή του, το παρατηρητήριο υποστηρίζει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση χρησιμοποίησε επιλεκτικά στοιχεία για να δημιουργήσει λανθασμένη εικόνα, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη με ποσοστό 2,9% για την περασμένη χρονιά.

Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η παρουσίαση αυτή δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας και παραβλέπει την ευρύτερη συγκυρία και τις επιδόσεις άλλων κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Το κυβερνών κόμμα ζητά ουσιαστικό διάλογο βασισμένο σε πλήρη και ακριβή δεδομένα, καταδικάζοντας τη χρήση «παραμορφωμένων στατιστικών» για πολιτικά παιχνίδια.

Πιο αναλυτικά, το ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου Fake News της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει: «Η χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να παρουσιάσει την Ελλάδα ως «πρωταθλήτρια» πληθωρισμού στην ευρωζώνη, επικαλούμενη ποσοστό 2,9%. Πρόκειται περί επιλεκτικής χρήσης στοιχείων που δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα.

Πράγματι, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (HICP) διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025. Ωστόσο, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι σταθμισμένος με βάση τις πραγματικές καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την καθημερινή οικονομική πραγματικότητα, διαμορφώθηκε στο 2,5%.

Με απλά λόγια, ο πληθωρισμός που βίωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά το 2025 ήταν 2,5%. Επιπλέον, τόσο ο εναρμονισμένος δείκτης όσο και ο εθνικός δείκτης παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν ο HICP είχε διαμορφωθεί στο 3% και ο ΔΤΚ στο 2,7%. Η τάση παρουσιάζει αποκλιμάκωση και όχι κλιμάκωση πληθωρισμού, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμη πιο εξόφθαλμα ψευδής είναι η αναφορά περί «υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη». Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν κατέχει την πρώτη θέση. Αντιθέτως, καταγράφει χαμηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 8 χώρες της ευρωζώνης. Ο ισχυρισμός περί «θλιβερής πρωτιάς» δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα και αγγίζει τα όρια της παραπληροφόρησης.

Η δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η διαστρέβλωση των επίσημων στατιστικών στοιχείων, όμως, δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».

ΣΥΡΙΖΑ: Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν μια ακόμα θλιβερή πρωτιά για την χώρα

Σε ανακοίνωση του την Δευτέρα 16/2, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τον πληθωρισμό για το 2025 δείχνουν μια ακόμη θλιβερή πρωτιά για τη χώρα μας. Σύμφωνα με τη μελέτη της ΤτΕ, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 2,9% για το 2025, γεγονός που φέρνει τη χώρα στην υψηλότερη θέση στην ευρωζώνη.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με το δελτίο της ΤτΕ, ο δομικός πληθωρισμός -ο δείκτης τιμών καταναλωτή, δηλαδή, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, που θεωρούνται ως οι πιο ευμετάβλητες- ανήλθε στο 3,6%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιας κυβέρνησης που δεν μπορεί και, κυρίως, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, το οποίο αποτελεί βραχνά για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών της χώρας. Κι αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και τα θηριώδη πλεονάσματα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 21:16

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
25/05/2026 - 21:00

Σακελλαρίδης: «Όσοι θέλουν να φύγουν, να το κάνουν τώρα» – Άνοιγμα της Νέας Αριστεράς σε ΜέΡΑ25 και Οικολογία

Αναλύσεις
25/05/2026 - 20:28

ΔΕΗ: Γερό ταμείο €4,25 δισ. από την ΑΜΚ – Το στοίχημα της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Ειδήσεις
25/05/2026 - 20:05

Συναγερμός για τον Έμπολα στην Αφρική – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ξεφεύγει από τον έλεγχο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 19:39

Στο «κόκκινο» τα καύσιμα πριν το τριήμερο – Τι θα γίνει με την επιδότηση

Χρηματιστήρια
25/05/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Σε ρυθμούς ράλι με «καύσιμο» τη Μέση Ανατολή

Πολιτική
25/05/2026 - 19:13

Δένδιας: Γέφυρα φιλίας μεταξύ Αθήνας και Τιράνων η ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Ειδήσεις
25/05/2026 - 19:12

«Μνημόνιο Κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν: Τα 6 σημεία του προσχεδίου για τη συμφωνία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 18:55

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:36

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 18:27

AVE PARTICIPATION: Εξαγόρασε το 24,98% της PROBOTEK έναντι €150.000.

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ