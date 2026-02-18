ΙΝΣΕΤΕ: Ινδία και Κίνα οι πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:25 - 18 Φεβ 2026

ΙΝΣΕΤΕ: Ινδία και Κίνα οι πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
Την εικόνα της ελκυστικότητας του brand «Ελλάδα» στις πιο μακρινές αγορές -ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία-  αποτυπώνει η τελευταία μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Αν και οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία αποτελούν μία σταθερή βάση εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα όσον αφορά τις πιο μακρινές αγορές εκτός Ευρώπης, η Ινδία και η Κίνα είναι οι πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες για το επόμενο 12μηνο. Σε αυτές τις δύο χώρες το brand «Ελλάδα» έχει κερδίσει σε αναγνωρισιμότητα μέσα στο 2025 κι έχει ανέβει στη συνολική κατάταξη για μελλοντικά ταξίδια.

Σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητη σε κατάταξη στην αγορά των ΗΠΑ, έπεσε κατά μια (1) θέση στις αγορές του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ ανέβηκε εννιά (9) θέσεις στην Ινδία και τρεις (3) θέσεις στην Κίνα, αποτυπώνοντας τη δυναμική σε αυτές τις δυο αγορές, όπου εγκαινιάζονται και ενισχύονται αντίστοιχα οι αεροπορικές συνδέσεις. Στη σύγκριση των 5 μακρινών αγορών, η Ελλάδα έχει υψηλότερη θέση, την 11η, στην αγορά της Αυστραλίας και ακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ, με τη χώρα μας να βρίσκεται στο τοπ 15 για τους ταξιδιώτες από τις εν λόγω αγορές.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς Β’ μέρος: Long haul Αγορές» εξετάζοντας 5 από τις πιο βασικές μακρινές αγορές και συγκεκριμένα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία και την Αυστραλία. Οι αγορές αυτές αντιπροσώπευαν το 2024 περίπου το 11% του συνόλου των εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, ενώ έχει προηγηθεί το Α’ μέρος της μελέτης με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η κατάταξη

Το 2025 αναμένεται να είναι το νέο έτος ορόσημο καθώς, ήδη από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025, οι αφίξεις και οι εισπράξεις έχουν υπερβεί το αντίστοιχο σύνολο των αφίξεων και εισπράξεων του 2024. Η ανάκαμψη των τουριστικών εσόδων και αφίξεων οφείλεται στην αυξημένη διάθεση των κατοίκων σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού καθώς και άλλων, να πραγματοποιήσουν διακοπές σε χώρα του εξωτερικού, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα και σε αυτό ακριβώς το κομμάτι εστιάζει τόσο το α’ μέρος όσο και το β’ μέρος της μελέτης για την ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα». Επίκεντρο της μελέτης είναι οι προτιμήσεις των επισκεπτών αναφορικά με πιθανούς προορισμούς τους επόμενους 12 μήνες, συμπεριλαμβάνοντας συνεπώς τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι καίριας σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό.

Με βάση τα στοιχεία για τις πιο μακρινές αγορές, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 11η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες για την αγορά της Αυστραλίας, στη 12η θέση για την αγορά του Καναδά έχοντας απωλέσει μία θέση στην κατάταξη και στις δύο αγορές, ενώ διατηρήθηκε στην ίδια θέση, τη 13η στις ΗΠΑ. Χαμηλότερα στην λίστα των προτιμήσεων για ταξίδια στο επόμενο 12μηνο και συγκεκριμένα στην 27η βρίσκεται για τους Ινδούς ταξιδιώτες, έχοντας όμως ανέβει κατά 9 θέσεις έναντι του 2024, ενώ ψηλότερα κατά 3 θέσεις, στην 29η, κατατάσσεται για τους Κινέζους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η διαφορά σε προτίμηση μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται κατά μια ή δυο θέσεις, για την αγορά των ΗΠΑ είναι της τάξεως της 1,5 ποσοστιαίας μονάδας και για την αγορά του Καναδά της τάξεως της 1 π.μ. Για την αγορά της Κίνας, οι χώρες που προηγούνται της Ελλάδας μέχρι και 7 θέσεις, έχουν διαφορά στην προτίμηση της τάξεως της 1 π.μ.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία αποτελούν μια σταθερή βάση long haul ταξιδιωτών με υψηλό ενδιαφέρον, η Ινδία και η Κίνα όμως αντιπροσωπεύουν τις αγορές με περιθώρια υψηλής ανάπτυξης όπου το ελληνικό brand κερδίζει ραγδαία αναγνώριση.

Η σύγκριση με τους μεσογειακούς προορισμούς

Σε σχέση με έξι ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία), το brand της Ελλάδας είναι ενισχυμένο έναντι του ανταγωνισμού, δίνοντας και τη δυνατότητα προσέλκυσης ταξιδιωτών long haul για ταξίδια που συνδυάζουν την Ελλάδα με κάποιον άλλο προορισμό στη Μεσόγειο. Έτσι, συγκριτικά με τις άλλες μεσογειακές αγορές, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση προτίμησης στην αγορά της Αυστραλίας και στην 4η στην αγορά των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας και της Ινδίας.

Πιο αναλυτικά ως προς την κατάταξη σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία) το 2025:

  1. Για την αγορά των ΗΠΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση μετά την Ιταλία στην 5η θέση, τη Γαλλία στην 7η θέση και την Ισπανία στην 8η θέση.
  2. Για την αγορά του Καναδά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση μετά την Ιταλία στην 4η θέση, τη Γαλλία στην 5η θέση και την Ισπανία στην 6η θέση.
  3. Για την αγορά της Κίνας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση μετά την Ιταλία στην 13η θέση, τη Γαλλία στην 9η θέση και την Ισπανία στην 23η θέση.
  4. Για την αγορά του Ινδίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση μετά την Ιταλία στην 13η θέση, τη Γαλλία στην 12η θέση και την Ισπανία στην 21η θέση.
  5. Για την αγορά της η Αυστραλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μετά την Ιταλία στην 6η θέση και τη Γαλλία στην 8η θέση, ενώ η Ισπανία βρίσκεται στην 12η θέση.

Ο κ. Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ δήλωσε σχετικά: «Όπως πρόσφατα ανέδειξε το ΙΝΣΕΤΕ, η ενίσχυση της Μέσης Κατά Κεφαλή Δαπάνης συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό άνοιγμα της χώρας στις long haul αγορές. Τα νεότερα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι το brand “Ελλάδα” διατηρεί ισχυρή παρουσία στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ καταγράφει ταχεία άνοδο σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα. Υπό συνθήκες αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, τόσο από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, όσο και από δυναμικούς προορισμούς εκτός Ευρώπης, καθίσταται σαφές ότι το τουριστικό οικοσύστημα χρειάζεται σχέδιο, αποτελεσματική διακυβέρνηση προορισμών και επαρκείς υποδομές.

Στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας και συνεκτικής στρατηγικής, που προϋποθέτει τη στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών, μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η δυναμική των long haul αγορών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας και διασφαλίζοντας περισσότερα και διαχρονικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.»

