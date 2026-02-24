Τασούλας: Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία

Στη δήλωσή του για την επέτειο, ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απρόκλητη και παράνομη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζοντας τον αγώνα της για την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.