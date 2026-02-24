Πόρισμα ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μη στοιχειοθέτηση ποινικών ευθυνών, διαχρονικά προβλήματα στον Οργανισμό
Πολιτική
20:32 - 24 Φεβ 2026

Πόρισμα ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μη στοιχειοθέτηση ποινικών ευθυνών, διαχρονικά προβλήματα στον Οργανισμό

Reporter.gr Newsroom
Το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνει ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, σύμφωνα με τους βουλευτές του κόμματος που συμμετείχαν στην Επιτροπή.

Παράλληλα, οι βουλευτές της ΝΔ υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον Οργανισμό δεν είναι συγκυριακά αλλά διαχρονικά και διακομματικά. Το πόρισμα επισημαίνει, ειδικότερα, ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ φέρει σοβαρές ευθύνες στην εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και ότι αναδείχθηκαν φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, με εμπλοκή προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά οι «κουμπάροι από την Κρήτη».

Διάρκεια και εύρος εργασιών

Η Επιτροπή λειτούργησε για πέντε μήνες, πραγματοποιώντας συνολικά 50 συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών. Κατέθεσαν 76 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 55 αφορούσαν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές της ΝΔ τονίζουν ότι η έκταση της διαδικασίας και ο αριθμός των μαρτύρων «καταδεικνύουν τη βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».

Κεντρικά συμπεράσματα

Η σύσταση Εξεταστικής και όχι Προανακριτικής Επιτροπής κρίθηκε θεσμικά ορθή.

Από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, όπως ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτης και η Π. Τυχεροπούλου, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι συγκυριακά αλλά διαχρονικά και διακομματικά.

Η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με σοβαρές ευθύνες στην εφαρμογή της «τεχνικής λύσης».

Αναδείχθηκαν φαινόμενα πελατειακών πρακτικών, με εμπλοκή προσώπων συνδεδεμένων με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μη στοιχειοθέτηση ποινικών ευθυνών

Στο πόρισμα της ΝΔ επισημαίνεται ότι:

Ο Μάκης Βορίδης ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή ελέγχων ή προσπάθησε να επηρεάσει αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ. Η εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» έως το 2019 ήταν η μοναδική διαθέσιμη επιλογή για οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, δεδομένων των ανεπεξέργαστων διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και άλλων διοικητικών ενεργειών.

Στην περίπτωση του Λευτέρη Αυγενάκη, δεν στοιχειοθετείται η συμμετοχή σε αδίκημα συνέργειας ή ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι αβάσιμες κατηγορίες βασίζονταν αποκλειστικά σε τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων και όχι σε δική του ενέργεια.

Η παρότρυνση του υπουργού προς τους αρμόδιους για ολοκλήρωση των ελέγχων, αποδέσμευση και πληρωμή μόνο των νόμιμων ΑΦΜ και ταυτόχρονη αποστολή στη Δικαιοσύνη των μη νόμιμων δεν συνιστά ποινικά ελέγξιμη πράξη, αλλά διοικητική εποπτεία σύμφωνη με το καθήκον.

Πολιτική δέσμευση

Η ΝΔ επαναλαμβάνει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά σε έντιμους και πραγματικούς δικαιούχους — γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους — προστατεύοντας τους παραγωγούς αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

