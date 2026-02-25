Βουλή: Άρση ασυλίας του Δημήτρη Μαρκόπουλου – Έντονη κόντρα με Κωνσταντοπούλου

Υπέρ της άρσης ασυλίας του «γαλάζιου» βουλευτή, Δημήτρη Μαρκόπουλου, τάχθηκε την Τετάρτη (25/2) η ολομέλεια της Βουλής, για τη μήνυση που έχει καταθέσει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σημειώνεται ότι την άρση ασυλίας είχε ζητήσει τόσο η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όσο και ο ίδιος ο βουλευτής.

Στη σημερινή ψηφοφορία που διενεργήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, και επί 246 ψηφισάντων, 234 βουλευτές ψήφισαν «ναι», ενώ 12 ψήφισαν «όχι».

Η μήνυση του κ. Κασσελάκη αφορά τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης (άρθρα 361 και 362 του ΠΚ). Ειδικότερα, η υπόθεση αφορά σε όσα είχε αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ τον Ιούλιο του 2025 σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση σε βάρος του κ. Κασσελάκη.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, ο κ. Μαρκόπουλος είπε:

«Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να έχεις μάθει στα πούπουλα των λαϊφστάιλ εκπομπών, των πρωινάδικων, και ξαφνικά, εσχάτως, να καταφεύγεις στις αγωγές, τις μηνύσεις, για να ανακτήσεις το χαμένο έδαφος, την απωλεσθείσα δημοσιότητά σου».

Αναφερόμενος, δε, στην πολιτική διαδρομή του κ. Κασσελάκη σημείωσε ότι μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, «την είδε κεντροαριστερός και τώρα έχει φλερτ με τους “μακρονιστές” και την “Renew Europe”».

«Δεν θα τον αποκαλέσω πολιτικόο απατεώνα, αυτό έχει γίνει από άλλους συναδέλφους που είναι και εμπειρότεροι από εμένα. Νομίζω, κ. Πολάκη, κι εσείς τον είχατε αποκαλέσει [έτσι]», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρκόπουλος, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να τον επιβεβαιώνει λέγοντας «πολλές φορές».

«Εγώ αυτό που θα πω», συνέχισε ο κ. Μαρκόπουλος, «είναι ότι ένας καταδικασμένος με 30 μήνες φυλάκιση και 50.000 ευρώ πρόστιμο, [. . .] είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε ή καθόλου. Κατηγορεί εμένα γιατί μίλησα σε μία τηλεοπτική εκπομπή εναντίον του και τι είπα; Ότι είναι ένας επιχειρηματίας πρόεδρος, με γκρίζες business».

«Εξέφρασα μία πολιτικού χαρακτήρα άποψη και η οποία δεν ήταν έωλη. Δεν βασιζόταν στη γνώμη μου. Βασιζόταν σε μία απόφαση που πάρθηκε λίγες ημέρες πριν στα δικαστήρια […]» σημείωσε ακόμη, για να προσθέσει:

«Είναι σαφές ότι εγώ έπραξα το κοινοβουλευτικό μου καθήκον. Παραταύτα, εγώ παρότι αισθάνομαι ασφαλής με όλα όσα είπα, και τα οποία θα υποστηρίξω στα δικαστήρια, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας», κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Μάχη» Μαρκόπουλου – Κωνσταντοπούλου

Ως «παρωνυχίδα» όσων έχει πράξει, χαρακτήρισε τη δικογραφία κατά του κ. Μαρκόπουλου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικρίνοντας τον βουλευτή της Ν.Δ. για συμμετοχή στο «μπάζωμα της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη».

«Ακόμα και πριν από λίγες ημέρες, [σ.σ.: ο κ. Μαρκόπουλος] ήταν στο πλευρό του υπουργού υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη Νίκαια, σε αυτή την τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο, για την οποία δεν έχει εμφανιστεί να μιλήσει ακόμα ο κ. Χρυσοχοΐδης», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ακόμη:

«Θα περίμενα, κ. Μάρκοπουλε, που ήσασταν δίπλα στον Γεωργιάδη, σε αυτή την κατάπτυστη επιδρομή επίθεσης στους εργαζόμενους, να δώσετε μία εξήγηση. Τι ρόλο διαδραματίζετε εκεί; Γιατί δείχνετε εργαζόμενους σαν καταδότης; […] Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς που δίνουν το αίμα τους, τον ιδρώτα τους, τη ζωή τους, τους συλλαμβάνετε και τους φέρνετε πισθάγκωνα δεμένους, να τους επιτίθεται σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;».

Ζητώντας τον λόγο επί προσωπικού, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι «τελικά, το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του», εννοώντας την ίδια την κα Κωνσταντοπούλου.

«Αυτό το οποίο κάνετε συστηματικά και είστε βαρύτατα υπεύθυνη, είναι η “ρουβικωνοποίηση” του ελληνικού κοινοβουλίου […]», είπε ακόμη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και προσέθεσε:

«Μπροστά στην κ. Κωνσταντοπούλου, ο Βασίλης Λεβέντης είναι ένας “statesman”. Στερείστε σοβαρότητας. Είστε φαιδρή πολιτικά και αυτό που επιδιώκετε, δεν θα περάσει […] Σε ό,τι αφορά τα επεισόδια, είναι άλλο ο συνδικαλισμός κι άλλο ο χουλιγκανισμός. Όμως, δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα. Πολιτικά μέχρι εκεί είσαστε […] Είστε μία πολιτική χούλιγκαν».