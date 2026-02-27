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Πλεύρης: Εξετάζεται απαγόρευση της μπούρκας για ανήλικα στην Ελλάδα
Πολιτική
11:54 - 27 Φεβ 2026

Πλεύρης: Εξετάζεται απαγόρευση της μπούρκας για ανήλικα στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσιεύματα αναφορικά με ενδεχόμενη απαγόρευση της μπούρκας στη χώρα μας, σχολίασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι πως διεξήχθη μια έρευνα από την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη για να εξεταστεί τι ισχύει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.  

Ο κ. Πλεύρης είπε ότι υπάρχουν χώρες που απαγορεύουν την μπούρκα – μία απαγόρευση που ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρεί νόμιμη.

«Δεν μιλάμε για το μαντήλι, η μπούρκα είναι η κάλυψη τελείως των χαρακτηριστικών του προσώπου της γυναίκας. Η Ελλάδα θέμα μπούρκας ως πρόβλημα δεν το έχει όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε στη συνέχεια.

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Ωστόσο, ανέφερε ότι το θέμα προβληματίζει τους αρμόδιους στο Υπουργείο κι ως εκ τούτου εξετάζεται το πώς θα μπορούσε να περιοριστεί η χρήση μπούρκας, «τουλάχιστον σε ένα σκέλος που έχει να κάνει με ανήλικα άτομα, τα οποία δεν έχουν και την επιλογή εκείνη τη στιγμή και τους επιβάλλεται», όπως είπε ο ίδιος.

Προς το παρόν, όπως σημείωσε, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση· τόνισε, όμως πως «εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνει το παιδί με μπούρκα στο σχολείο ή στις δομές όπου φιλοξενούνται ανήλικα».

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