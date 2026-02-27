Πλεύρης: Περισσότερες από 1.000 ανακλήσεις ασύλου μέχρι τον Ιούνιο του 2026

Από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ μιας ευρείας επανεξέτασης και εντατικοποίησης των ανακλήσεων ασύλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου για την υπόθεση του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάμ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία Ασύλου και οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν με θεσμική αυτονομία και ότι ο ίδιος δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης σε ατομικές υποθέσεις. «Στο σκέλος που έχει να κάνει με την κρίση του καθεστώτος ασύλου, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, ή την επανεξέταση του καθεστώτος, δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα υπουργού να επέμβει», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως η μόνη δυνατότητα που διαθέτει είναι η προσβολή απόφασης δευτεροβάθμιου οργάνου στα διοικητικά δικαστήρια, εφόσον διαφωνεί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει δώσει πολιτική κατεύθυνση για συστηματικό επανέλεγχο υποθέσεων, τονίζοντας ότι το άσυλο δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. «Από τότε που ανέλαβα, επειδή ακριβώς το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, δίνεται γιατί κάποιος κινδυνεύει για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να γίνεται επανεξέταση αυτών των λόγων, εάν κρίνεται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις», δήλωσε.

Αναφερόμενος στους αριθμούς, ο κ. Πλεύρης τόνισε:

«Πιστεύω ότι ήμουν σαφής, αλλά θα γίνω πιο σαφής αν δεν σας κάλυψα. Και ίσως δεν σας κάλυψα γιατί κατά τη διάρκεια του 2015-2019 υπήρξαν μόλις 19 περιπτώσεις ανακλήσεων ασύλου. Να σας ενημερώσω, λοιπόν, ότι στη διάρκεια της θητείας τής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουμε 595 ανακλήσεις και από την αρχή του έτους μέχρι τον Ιούνιο φιλοδοξώ ότι θα έχουμε πάνω από χίλιες ανακλήσεις ασύλου. Το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Η εντολή που έχω δώσει είναι να επανεξεταστούν περιπτώσεις. Δεν έχω δώσει ονομαστικές περιπτώσεις, αν αυτό είναι το ερώτημά σας. Δεν είπα “κοιτάξτε τη συγκεκριμένη περίπτωση”. Ζήτησα να επανελεγχθούν περιπτώσεις, πρώτον, όπου υπάρχουν συλλήψεις ή ζητήματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και, δεύτερον, πολιτών που προέρχονται από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ασφαλείς, προκειμένου να δούμε αν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων τους χορηγήθηκε το άσυλο».

Σε ό,τι αφορά ειδικά την υπόθεση Ασλάμ, επισήμανε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε διοικητικό στάδιο και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει κληθεί να καταθέσει αντιρρήσεις εντός 15 ημερών. «Η Υπηρεσία Ασύλου, αυτοτελώς και μόνη της, θα κρίνει αν οι αντιρρήσεις είναι επαρκείς και αν συντρέχουν οι όροι της ανάκλησης», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έχει κανένα περιθώριο παρέμβασης.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζανακόπουλος έθεσε ζήτημα θεσμικής ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας Ασύλου, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν η επανεξέταση στην εν λόγω περίπτωση προέκυψε έπειτα από πολιτική εντολή, καθώς και ποια νέα δεδομένα προέκυψαν από την πρόσφατη ανανέωση του καθεστώτος ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ έως την έναρξη της διαδικασίας ανάκλησης.

Η συζήτηση ανέδειξε την πρόθεση της κυβέρνησης για αυστηρότερη εφαρμογή του πλαισίου διεθνούς προστασίας, με τον υπουργό να επαναλαμβάνει ότι «αν κάποιος πλέον δεν κινδυνεύει ή δεν πληροί τους όρους για τους οποίους του χορηγήθηκε το άσυλο, τότε αυτό πρέπει να ανακληθεί», κάνοντας λόγο για κεντρική πολιτική επιλογή.