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Σέρμπος για Ιράν: Μην υποτιμούμε την οικονομική διάσταση της κρίσης και τις ασύμμετρες απειλές
Πολιτική
14:27 - 02 Μαρ 2026

Σέρμπος για Ιράν: Μην υποτιμούμε την οικονομική διάσταση της κρίσης και τις ασύμμετρες απειλές

Reporter.gr Newsroom
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 «Οι ρόλοι ξέρετε πώς είναι, περιλαμβάνουν δικαιώματα, περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις. Τώρα, όταν είμαστε σε έναν πόλεμο, ότι υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες, υπάρχουν. Θα έλεγα, δεν θα έβαζα, σήμερα που μιλάμε, τη ναυτική βάση στη Σούδα. Πέρα από το αντιπυραυλικό, την Ασπίδα που έχουν στήσει οι Αμερικανοί και με το αεροπλανοφόρο Φορντ, βρισκότανε στη Σούδα, μετακινήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μεταξύ άλλων αφορά και τέτοιες πιθανές πυραυλικές επιθέσεις, ειδικά στην περίπτωση, δεν το έχει κάνει ως τώρα το Ιράν, που έχουμε βαλλιστικούς πυραύλους με τέτοια εμβέλεια και ακτίνα δράσης. Περισσότερο για την Κύπρο νομίζω υπάρχει αυτός ο αυτός ο παράγοντας».  

Τα παραπάνω ανέφερε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για την ανησυχία που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και σε τοπικό επίπεδο, τόσο στη χώρα μας λόγως της ναυτικής βάσης της Σούδας, όσο και στην Κύπρο.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλώς το risk factor σε σχέση με άλλες αμερικανικές βάσεις, στην Κύπρο είναι βρετανικές, είναι πολύ πολύ μικρότερο αντικειμενικά λόγω της γεωγραφίας μας. Θα μπορούσα βέβαια να το προχωρήσω επειδή μπορεί να βρεθεί αργότερα μια μεσοβέζικη συμφωνία μέσω της διπλωματικής οδού, δεν μπορώ να σας πω πώς μπορεί να εξελιχθεί η τρομοκρατία αργότερα εκ μέρους αυτών των καθεστώτων σε άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και στη Δύση ή το τι μπορεί να συνεπάγεται. Αυτός είναι ο κόσμος μας, λυπάμαι που το λέω και λίγο κυνικά, αλλά όλο το πράγμα σας θυμίζω πόσο άλλαξε και μετά το και μετά το 2001. Και αυτός είναι ο λόγος, μεταξύ άλλων που ορισμένοι θέλαμε να υπάρξουν μόνιμες λύσεις βιώσιμης ειρήνης, με αφορμή το παλαιστινιακό, στην περίπτωση αυτή, γιατί είναι ξέρετε, μια μόνιμη πληγή ειδικά για αυτήν την περιοχή.

Να μην υποτιμούμε τον οικονομικό παράγοντα

Να βάλουμε έναν τίτλο τελευταίο. Μην υποτιμάτε τον παράγοντα οικονομία, γιατί έχουμε Στενά Ορμούζ, ένα από τα λίγα χαρτιά που έχει η Τεχεράνη, με ερώτημα αν το κάνει, αν τα κλείσει, για πόσες μέρες μπορεί. Είναι ο λόγος που Τραμπ θέλει και περιορισμένες επιχειρήσεις, λόγω του πιθανού αυτού αντίκτυπου σε μια πορεία που ξέρει ότι ειδικά η οικονομία είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για τους Αμερικανούς, μαζί με μεταναστευτικό κλπ. και ένας από τους λόγους που βγήκε.

Γιατί ο Τραμπ αν κάτι καταλαβαίνει είναι σίγουρα από οικονομία. Αλλά, θέλει να πουλήσει και μια νίκη, που θεωρεί ότι είχε ένα παράθυρο ευκαιρίας, ότι τώρα ήταν μια καλή συγκυρία γι’ αυτόν και όντως λόγω του αποδυναμωμένου καθεστώτος, να προσπαθήσει να πάρει μία συμφωνία» συνέχισε ο κ. Σέρμπος.

Ως προς το γεγονός ότι στη χώρα μας, δεν είναι κανείς εφησυχασμένος, είπε χαρακτηριστικά «μα, αλίμονο αν ήμασταν εφησυχασμένοι, λόγω της γεωγραφίας μας. Κάποια πράγματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία.

Κανένα ορθολογικό συμφέρον για τις ΗΠΑ να ξεφύγει η κατάσταση

Ένας από τους λόγους που εκτιμώ ότι δεν συμφέρει κανέναν, μια αποσταθεροποίηση συνολικά του Ιράν, είναι ότι δεν συμφέρει ορθολογικά και τους ίδιους τους Αμερικανούς με το τι έχουν στήσει ως τώρα και το τι υπάρχει για το μέλλον, ακριβώς επειδή έχει μειωθεί πάρα πολύ η επιρροή και η ισχύς του Ιράν. Και δεύτερον, φανταστείτε ένα σενάριο, για παράδειγμα, αν ήμασταν στη θέση της Τουρκίας, πόσο ανήσυχη θα ήταν η Τουρκία σε ένα τέτοιο σενάριο αποσταθεροποιητικό. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που θα αφορούσε κι εμάς, δηλαδή, προσφυγικές ροές, μεταναστευτικές ροές, μετακινήσεις πληθυσμών. Δηλαδή, μην το βλέπετε μόνο από την έννοια των συμμετρικών απειλών για την ασφάλεια, που μου είπατε, μήπως κινδυνεύσει η Σούδα. Εγώ σας λέω και τις ασύμμετρες απειλές για την ασφάλεια, που είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στο παρελθόν. Μιλάμε τώρα για μια χώρα της τάξης των 92 εκατομμυρίων, οπότε γι’ αυτό όλοι θέλουμε να επιστρέψουν στη διπλωματία.

Και θυμίζω υπάρχει και η ελληνική δύναμη, η πυροβολαρχία των Patriot στην Σαουδική Αραβία. Το θυμάστε και αυτό, ουσιαστικά το λέω με αφορμή το τι γίνεται στις χώρες του Κόλπου σήμερα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης. Προφανώς μπορεί το καθεστώς αν επιβιώσει να είναι αμετακίνητο από τις θέσεις τους, οπότε μπορεί να δείτε να υπάρχει μια μόνιμη πίεση, τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα, Αμερικανών να χτυπάνε, να φεύγουν, να ξεδοντιάζονται οι ηγεσίες» προσέθεσε μεταξύ άλλων.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 15:02
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