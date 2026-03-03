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Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Πολιτική
10:00 - 03 Μαρ 2026

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της χώρας μεταφέρεται στην Κάρπαθο συστοιχία του αμερικανικού συστήματος Patriot, ικανή να ανιχνεύει και να εξουδετερώνει εναέριες και βαλλιστικές απειλές.

Επιπλέον, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στην Κύπρο μαζί με τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης, μετά τις επιθέσεις με drones στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στην Κύπρο έχουν ήδη αποσταλεί η φρεγάτα Belharra «ΚΙΜΩΝ» και η φρεγάτα «ΨΑΡΑ», εξοπλισμένες με τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster 30, για ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας. Το σύστημα «Κένταυρος» έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στην Ερυθρά Θάλασσα κατά ιρανικών drones. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αποστολή δύο ζευγών μαχητικών F-16 στο νησί.

Παρά τις ευχές Αθήνας, Λευκωσίας και Ευρώπης για αποκλιμάκωση, ο κίνδυνος επανεμφάνισης του Ιράν και των υποστηριζόμενων δυνάμεών του παραμένει ορατός. Οι επιθέσεις με drones στην Κύπρο από τη Χεζμπολάχ και η αυξημένη αυτονομία τμημάτων του ιρανικού στρατού δείχνουν πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Μέχρι στιγμής, οι Χούθι δεν έχουν εμπλακεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsysian9rp5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 17:05
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