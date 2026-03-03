Λοβέρδος: Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ - Έτοιμο σχέδιο εκκένωσης μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος

Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες επαναπατρισμού των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόλις καταστεί εφικτό, δηλαδή εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Όπως διευκρίνισε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται ορισμένες πτήσεις από το Ομάν, σε αντίθεση με το Κατάρ και το Ντουμπάι, όπου οι περιορισμοί παραμένουν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των πολιτών που έχουν εκδηλώσει επιθυμία επιστροφής, σημείωσε ότι πρόκειται για περίπου 1.500 Έλληνες. «Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι η προστασία των πολιτών της.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το κόστος της παραμονής και της υποστήριξης των εγκλωβισμένων πολιτών έχει αναληφθεί από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται. «Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ενώ πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου επαναπατρισμού όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.