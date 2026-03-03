ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λοβέρδος: Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ - Έτοιμο σχέδιο εκκένωσης μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος
Πολιτική
11:30 - 03 Μαρ 2026

Λοβέρδος: Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ - Έτοιμο σχέδιο εκκένωσης μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες επαναπατρισμού των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του πολέμου μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης, το οποίο θα ενεργοποιηθεί μόλις καταστεί εφικτό, δηλαδή εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος. Όπως διευκρίνισε, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται ορισμένες πτήσεις από το Ομάν, σε αντίθεση με το Κατάρ και το Ντουμπάι, όπου οι περιορισμοί παραμένουν.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των πολιτών που έχουν εκδηλώσει επιθυμία επιστροφής, σημείωσε ότι πρόκειται για περίπου 1.500 Έλληνες. «Δίνουμε ιδιαίτερο μέλημα στη φροντίδα των ανθρώπων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι η προστασία των πολιτών της.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το κόστος της παραμονής και της υποστήριξης των εγκλωβισμένων πολιτών έχει αναληφθεί από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται. «Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ενώ πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Η ελληνική διπλωματία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου επαναπατρισμού όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι

Μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου
Ειδήσεις

Μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου

Μητσοτάκης: Επαναβεβαίωση της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας - ΗΑΕ με αιχμή επενδύσεις και οικονομία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επαναβεβαίωση της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας - ΗΑΕ με αιχμή επενδύσεις και οικονομία

Μέση Ανατολή «στο κόκκινο»: Ο Τραμπ απειλεί με «εξαφάνιση» το Ιράν και αυτό επιτίθεται στα Εμιράτα
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή «στο κόκκινο»: Ο Τραμπ απειλεί με «εξαφάνιση» το Ιράν και αυτό επιτίθεται στα Εμιράτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:07

Τα ελληνικά λιμάνια στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου - Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΛΙΜΕ στα Ποσειδώνια 2026

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 13:02

Profile: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς έως 1 εκατ. ιδίων μετοχών

Ναυτιλία
08/06/2026 - 13:00

ΟΛΠ: Στήριξη στο έργο της HELMEPA με τη δημιουργία του νέου «HELMEPA HOME» στον Πειραιά

Ναυτιλία
08/06/2026 - 12:59

Ερυθρά Θάλασσα: Επανεμφάνιση των Χούθι μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων Ιράν – Ισραήλ

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 35,7% στις εξαγωγές τον Απρίλιο – Μειώθηκε κατά 25,2% το εμπορικό έλλειμμα

Ειδήσεις
08/06/2026 - 12:46

Περιφέρεια Αττικής: Κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων μετά από καταγγελία για εστιατόριο στην Πεντέλη

Business Facts
08/06/2026 - 12:44

Ποιες ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες ειναι ενταγμένες στη Wall Street

Πολιτική
08/06/2026 - 12:44

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 11:41

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:37

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 11:27

ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet με 100% οπτική ίνα

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:19

Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων – H εγχώρια ζήτηση κρατά «ζωντανό» το ράλι

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 11:10

Ο χρυσός διευρύνει τις απώλειες λόγω φόβων για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:54

Ο Όμιλος ISOMAT καλωσορίζει τον Χαράλαμπο Τροχίδη στη θέση του Group Chief Financial Officer

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 10:45

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Πολιτική
08/06/2026 - 10:41

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Εργασιακά
08/06/2026 - 10:36

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:33

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:29

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 10:25

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:23

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ