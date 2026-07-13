DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Η DP World προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανάπτυξη νέων λιμενικών υποδομών στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επιδιώκοντας να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από τα Στενά του Ορμούζ και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, ο κολοσσός των λιμένων και της εφοδιαστικής βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την κατασκευή ενός νέου λιμένα πολλαπλών χρήσεων στη Φουτζέιρα, καθώς και ενός νέου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο ήδη υφιστάμενο λιμάνι του εμιράτου.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στρατηγική μεταβολή για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εδώ και δεκαετίες, το λιμάνι Jebel Ali στο Ντουμπάι αποτελεί τον βασικό κόμβο διακίνησης εμπορευμάτων της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια διεθνώς. Η μεταφορά μέρους της εμπορευματικής δραστηριότητας εκτός Ντουμπάι θεωρείται μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη στρατηγική ανάπτυξης του εμιράτου, το οποίο έχει οικοδομήσει μεγάλο μέρος της οικονομικής του ισχύος γύρω από το συγκεκριμένο λιμάνι.

Στόχος η παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Το σχέδιο εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να προστατεύσουν τις εμπορικές και ενεργειακές τους υποδομές από ενδεχόμενες νέες κρίσεις με το Ιράν.

Η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων στον Κόλπο του Ομάν θα επιτρέπει στα εμπορευματοκιβώτια να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα χωρίς να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια, τα φορτία θα μεταφέρονται οδικώς προς το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, περιορίζοντας σημαντικά την έκθεση στις γεωπολιτικές εντάσεις της περιοχής.

Οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν

Οι σχεδιασμοί της DP World επιταχύνθηκαν μετά τις σοβαρές διαταραχές που προκάλεσε η σύγκρουση με το Ιράν.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εξαπολύσει σχεδόν 3.000 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αριθμός μεγαλύτερος από εκείνον που έχει καταγραφεί εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Στα πρώτα στάδια της σύγκρουσης σημειώθηκε πυρκαγιά στο λιμάνι Jebel Ali, την οποία οι αρχές απέδωσαν σε συντρίμμια που προήλθαν από αναχαίτιση πυραύλου.

Παράλληλα, το προσωρινό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ως αντίποινα στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, προκάλεσε δραματική μείωση της δραστηριότητας στο Jebel Ali. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 90% έως 95%, αναδεικνύοντας την ανάγκη δημιουργίας εναλλακτικών εμπορικών διαδρομών.

Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη

Πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι η DP World βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους για τους βασικούς όρους της συμφωνίας, χωρίς όμως να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τελική δομή και η χρηματοδότηση του έργου.

Ανώτερο στέλεχος της εταιρείας εκτίμησε ότι, εφόσον ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, ο νέος λιμένας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα σε διάστημα περίπου 18 μηνών.

Η εταιρεία απέφυγε να επιβεβαιώσει επισήμως τις λεπτομέρειες των σχεδίων, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες διαφοροποίησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της τρέχουσας διαταραχής».

Το Jebel Ali παραμένει στρατηγικός πυλώνας

Παρά τη μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων στην ανατολική ακτή, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και στελέχη της DP World διευκρινίζουν ότι δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης του Jebel Ali.

Το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της περιοχής εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο οικονομικό κόμβο, διαθέτοντας εκτεταμένη ελεύθερη οικονομική ζώνη, μεγάλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και σημαντικές μονάδες βαριάς βιομηχανίας.

«Το Jebel Ali θα συνεχίσει να είναι το Jebel Ali. Δεν πρόκειται ποτέ να υποβαθμιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτερο στέλεχος της εταιρείας στους Financial Times.

Η DP World, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λιμένων και εφοδιαστικών αλυσίδων παγκοσμίως, επιχειρεί έτσι να θωρακίσει το δίκτυό της απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις, δημιουργώντας νέες εμπορικές διαδρομές που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια των μεταφορών ακόμη και σε περιόδους έντασης στον Περσικό Κόλπο.