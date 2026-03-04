Καταδίκη Χρυσής Αυγής στο Εφετείο: Για δικαίωση κάνουν λόγο Μάγδα Φύσσα και πολιτικά κόμματα

Το Εφετείο Αθηνών επικύρωσε σήμερα την πρωτόδικη απόφαση που χαρακτήριζε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος, κρίνοντας τελεσίδικα ένοχους τους 42 κατηγορούμενους. Μια απόφαση που «χαιρετίστηκε» θετικά από τα πολιτικά κόμματα της χώρας.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες, επτά πρώην βουλευτές καταδικάστηκαν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για τους: Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο και Αρτέμη Ματθαιόπουλο. Οι υπόλοιποι 35 κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν επιπλέον κακουργηματικές κατηγορίες.

Το δικαστήριο επικύρωσε επίσης την ενοχή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου του Παύλου Φύσσα, καθώς και 12 ακόμη ατόμων για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του μουσικού. Επιπλέον, πέντε κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για την απόπειρα δολοφονίας των Αιγυπτίων αλιεργατών το 2012.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της μητέρας του Παύλου Φύσσα, Μάγδας Φύσσα, η οποία κατέφθασε κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ενώ έξω από το Εφετείο ακούγονταν τα τραγούδια του γιου της. Σε δηλώσεις της μετά την απόφαση, υπογράμμισε: «Ιστορική μέρα. Μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτόν τον μακρύ αγώνα. 11,5 χρόνια μέσα σε μια δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδικα. Είναι εγκληματική οργάνωση».

Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου, φορείς και συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, απαιτώντας την παραδειγματική καταδίκη των κατηγορουμένων, συμμετέχοντας σε μια διαρκή κινητοποίηση για τη δικαίωση του Παύλου Φύσσα και την απονομή δικαιοσύνης.

Πολιτικά κόμματα: Ιστορική ημέρα δικαιοσύνης

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ως επί το πλείστον, συντάσσονται αναφέροντας ότι πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Πιο αναλυτικά:

Μητσοτάκης: Αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δευτερολογία του στη Βουλή αναφέρθηκε στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ομόθυμη συμφωνία της αντιπολίτευσης, μία τραυματική περίοδο για τα κοινοβουλευτικά δρώμενα, όπως είπε, ενώ τόνιζε ότι αυτή αποτέλεσε αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τα θύματα και τους δημοκράτες που αντιστάθηκαν

«Με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που ομόφωνα επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε τελεσίδικα πως η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνοντας ότι «η απόφαση αποτελεί δικαίωση για τα θύματα και όλους τους δημοκράτες που στάθηκαν απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα».

Το ΠΑΣΟΚ συμπλήρωσε ότι «από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να συγκρουστεί τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο και με τα διάδοχα σχήματα της, που με την προβιά του κοινοβουλευτικού κόμματος προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πολίτες». «Η δημοκρατία κερδίζεται με μόνιμο αγώνα», τόνισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά, του για ιστορική ημέρα για τη δικαιοσύνη έκανε λόγο και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στην Βουλή.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ιστορική ημέρα η αμετάκλητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Την οριστική καταδίκη της Χρυσή Αυγή σχολίασε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, χαρακτηρίζοντας την 4η Μαρτίου 2026 ως «ιστορική ημέρα» για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την απόφαση του Εφετείου επιβεβαιώθηκε αμετάκλητα ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, κάτι που – όπως σημειώνει το κόμμα – «επιβεβαιώνει αυτό που ήταν από την αρχή».

Όπως ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι 42 καταδίκες που ανακοινώθηκαν κατά την εκφώνηση της εφετειακής απόφασης σηματοδότησαν το τέλος της πολυετούς δικαστικής διερεύνησης για τη δράση του νεοναζιστικού μορφώματος. Το κόμμα τόνισε ότι η απόφαση αποτελεί το αποτέλεσμα των αγώνων του αντιφασιστικού κινήματος, καθώς και των συγγενών των θυμάτων, των μαρτύρων και των δικηγόρων που συμμετείχαν στη μακρά δικαστική διαδικασία. Παράλληλα, χαρακτηρίστηκε ως μια στοιχειώδης δικαίωση για τα θύματα της ναζιστικής βίας, όπως ο Παύλος Φύσσας και ο Σαχζάτ Λουκμάν.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η καταδικαστική απόφαση και σε δεύτερο βαθμό αποτελεί «ισχυρό μήνυμα» προς όσους επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί ή να παρουσιάσουν μια «εξωραϊσμένη» εικόνα της οργάνωσης για πολιτικούς λόγους.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά νίκη της Δημοκρατίας και του δημοκρατικού κόσμου, αλλά και ήττα των ακροδεξιών αντιλήψεων.

Ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στην σημερινή απόφαση για τη Χρυσή Αυγή τόνισε ότι είναι «προσβλητική η αναφορά του πρωθυπουργού ότι η απόφαση καταδίκης στην δίκη της Χρυσής Αυγής, συνδέεται με την κυβέρνηση του».

Χαρίτσης: Η σημερινή δικαστική απόφαση είναι οξυγόνο για την Ελληνική Δημοκρατία

Για μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης τονίζοντας πως η καταδίκη και των 42 μελών της Χρυσής Αυγής σφραγίζει και νομικά τον χαρακτήρα της ως εγκληματική οργάνωση. Όπως υπογράμμισε, η απόφαση αυτή αποτελεί την απόλυτη δικαίωση της λαϊκής συνείδησης και ταυτόχρονα μια ζωτική «ανάσα οξυγόνου» για το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Κουτσούμπας: Σημαντική η απόφαση του Εφετείου για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ολοκληρώνοντας την σημερινή ομιλία του στη Βουλή, σχολίασε την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε: «Είναι σημαντική απόφαση για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής και αντίστοιχες πρέπει να είναι οι ποινές που θα ανακοινωθούν σε λίγο. Δεν εφησυχάζουμε, όμως, αφού ο φασισμός, ο ναζισμός είναι γέννημα θρέμμα αυτού του συστήματος και επιστρατεύεται σε αυτές τις εποχές των μεγάλων ανταγωνισμών, των πολέμων, των οικονομικών κρίσεων. Ο λαός είναι αυτός που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του και για το οριστικό τσάκισμά τους».

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την Ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών (Β3 εκλογική περιφέρεια) της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή.

«Η Δικαιοσύνη», εξήγησε, «απέδειξε ότι κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση. H δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος».

Χρηστίδης: Η δικαιοσύνη έστειλε σαφές μήνυμα κατά του φασισμού

«Η Δικαιοσύνη αναγνώρισε και σε δεύτερο βαθμό, αυτό που μεγάλο μέρος της κοινωνίας βίωνε, ως πραγματικότητα», σημειώνει ο Παύλος Χρηστίδης μετά την απόφαση στο Εφετείο για τη Χρυσή Αυγή, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία απόφαση-σταθμό για την ελληνική κοινωνία, τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Ζαχαριάδης για δικαστική απόφαση Χρυσής Αυγής: Η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης σε συνέντευξη στα Παραπολιτικά, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν ο κ. Ζαχαριάδης σχολίασε ότι «είναι μια σημαντική νίκη όσων δίνανε αυτή τη μάχη για χρόνια, είναι μια νίκη της δημοκρατίας και του αντιφασιστικού κινήματος, δεν ήταν δεδομένη αν δεν δουλεύανε κάποιοι νυχθημερόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κυρίως στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους. Επειδή η υπόθεση του φασισμού δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας ή μιας απόφασης ο αντιφασιστικός αγώνας και η αντιφασιστική σημαία δεν πρέπει να υποστέλλεται ποτέ».

Αμπατιέλος (ΚΚΕ): Ο λαός θα στείλει τους φασίστες στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Αμπατιέλος, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά του φασισμού, τονίζοντας ότι η μαζική δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος είναι η δύναμη που θα οδηγήσει οριστικά τους φασίστες στο «σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας». Υπογράμμισε με έμφαση ότι η δικαστική απόφαση δεν αποτελεί το τέλος του δρόμου, καθώς ο αγώνας συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι το οριστικό τσάκισμα του φασισμού.

Συνεχίζεται αύριο η δίκη με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής θα συνεχιστεί αύριο, μετά την σημερινή απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να επικυρώσει την πρωτόδικη ενοχή και των 42 κατηγορουμένων.

Κατά τη διαδικασία της αυριανής ημέρας, οι συνήγοροι υπεράσπισης θα παρουσιάσουν τις αγορεύσεις τους με στόχο την αναγνώριση ελαφρυντικών για τους εντολείς τους. Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, το δικαστήριο αναμένεται να εισέλθει στη φάση της έκδοσης της απόφασης επί των ποινών.

Στην σημερινή συνεδρίαση, οι υπερασπιστές ζήτησαν να ληφθούν υπόψη, ανά περίπτωση, ελαφρυντικά όπως ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, η απουσία ταπεινών αιτίων, η μη εύλογη διάρκεια της δίκης, καθώς και η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας.