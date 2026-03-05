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Κώτσηρας: Έχουμε διαχειριστεί πολλές κρίσεις και κατέχουμε τα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία
Πολιτική
11:13 - 05 Μαρ 2026

Κώτσηρας: Έχουμε διαχειριστεί πολλές κρίσεις και κατέχουμε τα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της θέσης της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου.  

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο Action 24:

Πρόκειται για μία κρίση εκτεταμένη και αβέβαιη, με σημείο κλειδί ως προς τις επιπτώσεις της τη χρονική της διάρκεια, επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, και πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις και είναι σε ετοιμότητα, ώστε να παρέμβει, εφόσον υπάρξει πραγματική ανάγκη. Πάντως, όπως είπε, δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο.

«Δεν είναι η πρώτη κρίση που διαχειριζόμαστε. Έχουμε διαχειριστεί τον κορωνοϊό, την ενεργειακή κρίση του ΄22 και σύνθετες συνθήκες και έχουμε δείξει ότι είμαστε εκεί, όταν υπάρξει πραγματική ανάγκη στήριξης». «Έχουμε τα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία», «δεν έχουμε αφήσει πίσω την ελληνική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια και αυτό θα κάνουμε και τώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία του ρόλου του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ως Προέδρου του Eurogroup στην τρέχουσα συγκυρία, καθώς αναδεικνύει σε όλες τις επαφές του την ευρωπαϊκή διάσταση παρέμβασης στο ζήτημα.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στην αγορά, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι, όπως έχουν επισημάνει και οι αρμόδιοι υπουργοί, δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας αγαθών και ότι διεξάγονται έλεγχοι για την αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων κερδοσκοπίας.

Σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Κώτσηρας τόνισε θα εφαρμοστεί κανονικά. Αυτό το βλέπουν, όπως είπε, ήδη οι πολίτες και θα τα δουν και με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ενδεικτικά, από τις αρχές του χρόνου μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους από τη διαφορετική πλέον παρακράτηση φόρου, με ιδιαίτερα σημαντικές αυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους. Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, σχεδόν 500.000 πολίτες θα δουν μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης, ενώ φορολογικής ελάφρυνσης θα τύχουν και πολίτες που μίσθωσαν κλειστά ακίνητα ή μετέτρεψαν βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Ελεύθεροι επαγγελματίες που ζουν σε μικρούς οικισμούς στην περιφέρεια θα έχουν 50% μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας, επαναλαμβάνοντας ότι με τους κόπους του ελληνικού λαού και τη μεθοδική προσπάθεια της κυβέρνησης έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια και το οποίο μας επιτρέπει, σε δύσκολες συνθήκες όπως η παρούσα, να συζητάμε για παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας με άμεσο και πρακτικό τρόπο.

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