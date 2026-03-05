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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο ο IBEX λόγω της έντασης ΗΠΑ-Ισπανίας
Χρηματιστήρια
11:07 - 05 Μαρ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο ο IBEX λόγω της έντασης ΗΠΑ-Ισπανίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται πτωτικά στο άνοιγμα της Πέμπτης (5/3), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 υποχωρεί κατά 0,05% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς. Όλοι οι βασικοί κλάδοι κινούνταν σε αρνητικό έδαφος, εκτός από την eνέργεια (πετρέλαιο & φυσικό αέριο), τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τα τρόφιμα και ποτά.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,17% στις 24.194,04 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,13% στις 10.581,01 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,17% στις 8.153,58 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,30% στις 17.548,76 μονάδες, ο ιταλικός MIB καταγράφει ήπιες ζημιές 0,12% στις 17.557,67 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει κέρδη 0,43% στις 8.969,33 μονάδες.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται σήμερα στις ισπανικές μετοχές, καθώς η Μαδρίτη βρίσκεται σε ένταση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.
«Η Ισπανία ήταν απαράδεκτη», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία μαζί της».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή «καταστροφή» την Τετάρτη (5/3)

Το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στον πόλεμο των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ με το Ιράν, με τις επιθέσεις να εντείνονται τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να δηλώνει ότι θα «συντρίψει» τις δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 17 ιρανικά πλοία και σχεδόν 2.000 στόχους.

Στο Ιράν, ανώτεροι κληρικοί που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη εξετάζουν το ενδεχόμενο να διορίσουν τον Mojtaba Khamenei, γιο του εκλιπόντος Ali Khamenei, στη θέση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το τελικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ όσον αφορά την επιχείρηση Operation Epic Fury παραμένει αβέβαιο. Ειδικοί δήλωσαν στο CNBC ότι υπάρχει πιθανότητα να εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο εάν το ιρανικό καθεστώς αποδειχθεί πιο ανθεκτικό από ό,τι αναμενόταν.

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