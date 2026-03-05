Ολομέλεια Βουλής: Στο τραπέζι το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 10 Μαρτίου

Για την Τρίτη 10 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση του πορίσματος που κατέθεσε η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, γεγονός που σημαίνει ότι η συζήτηση θα ακολουθήσει το μοντέλο της γενικευμένης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης που εφαρμόζεται στις επερωτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να τοποθετηθούν εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις αξιολογήσεις τους επί των συμπερασμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία και τη διαχείριση του οργανισμού.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την κατάθεση του πορίσματός της.