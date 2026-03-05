ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολομέλεια Βουλής: Στο τραπέζι το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 10 Μαρτίου
Πολιτική
12:19 - 05 Μαρ 2026

Ολομέλεια Βουλής: Στο τραπέζι το πόρισμα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 10 Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για την Τρίτη 10 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση του πορίσματος που κατέθεσε η Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, γεγονός που σημαίνει ότι η συζήτηση θα ακολουθήσει το μοντέλο της γενικευμένης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης που εφαρμόζεται στις επερωτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να τοποθετηθούν εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις αξιολογήσεις τους επί των συμπερασμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής για τη λειτουργία και τη διαχείριση του οργανισμού.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και την κατάθεση του πορίσματός της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»
Πολιτική

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:47

Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» την τεχνολογία – Τι φοβάται η αγορά

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:20

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ