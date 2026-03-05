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Μαρινάκης για το παράδειγμα Σάντσεθ: Διαφορετικές οι γεωπολιτικές συνθήκες Ελλάδας - Ισπανίας
Πολιτική
16:31 - 05 Μαρ 2026

Μαρινάκης για το παράδειγμα Σάντσεθ: Διαφορετικές οι γεωπολιτικές συνθήκες Ελλάδας - Ισπανίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απάντησε σήμερα (5/3) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο ερώτημα γιατί η Αθήνα δεν ακολουθεί τη στάση του πρωθυπουργού της Ισπανίας, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν.      

Όπως ανέφερε αρχικά, η Ισπανία αποφάσισε επίσης να αποστείλει βοήθεια στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ακόμη και μέσα στη σοβαρότητα της συγκυρίας. Παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για όσους, όπως είπε, παραμένουν προσκολλημένοι σε ιδεολογικές εμμονές και δεν αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα λαμβάνει αποφάσεις με βασικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Διευκρίνισε μάλιστα ότι δεν αναφερόταν στους δημοσιογράφους, αλλά σε ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος, το οποίο -κατά την άποψή του πάντα- αμφισβητεί τις επιλογές της κυβέρνησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τελευταίο διάστημα διατυπώνεται από πολιτικούς χώρους της Αριστεράς το ερώτημα γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ακολουθεί το παράδειγμα της Ισπανίας. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι όσοι θέτουν αυτό το ερώτημα θα πρέπει πρώτα να λάβουν υπόψη τους τη γεωγραφική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο κοντά στις περιοχές όπου εξελίσσονται τα γεγονότα, σε αντίθεση με την Ισπανία που βρίσκεται σε σημαντικά μεγαλύτερη απόσταση. Διευκρίνισε επίσης ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη δική της πολιτική και ότι η Ελλάδα δεν προβαίνει σε υποδείξεις προς άλλες κυβερνήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες, καθώς έχει γειτονικές χώρες με αναθεωρητικές βλέψεις, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη διατήρηση και ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της. Επιπλέον σημείωσε ότι η Ισπανία έχει επιλέξει να εξοπλίζει μια χώρα η οποία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ το casus belli απέναντι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δηλαδή την Ελλάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι παρόμοιες επισημάνσεις έχει διατυπώσει και ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Τόνισε τέλος ότι η θέση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι σαφής και έχει εκφραστεί επανειλημμένα από τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών, καθώς και από τον ίδιο σε δημόσιες παρεμβάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 16:48
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