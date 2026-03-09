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Δίκη Χρυσή Αυγή: Η εισαγγελέας εισηγείται απόρριψη όλων των ελαφρυντικών – Επίθεση Λαγού στην Έδρα
Πολιτική
10:41 - 09 Μαρ 2026

Δίκη Χρυσή Αυγή: Η εισαγγελέας εισηγείται απόρριψη όλων των ελαφρυντικών – Επίθεση Λαγού στην Έδρα

Reporter.gr Newsroom
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Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που ζήτησαν οι 27 καταδικασθέντες στην υπόθεση της Χρυσή Αυγή πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την εκ νέου αξιολόγηση των ποινών.

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε ένταση στη δικαστική αίθουσα, με τον καταδικασμένο πρώην ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγό να επιτίθεται λεκτικά προς το δικαστήριο. «Γελοιοποιήστε μέχρι την τελευταία μέρα… Συνεχίστε το θέατρο… Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε…», ανέφερε απευθυνόμενος προς τους δικαστές.

Μετά το επεισόδιο, το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας για περίπου μία ώρα, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση. Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, αναμένεται να λάβουν τον λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης των καταδικασθέντων, οι οποίοι θα δευτερολογήσουν αναφορικά με τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Κατά τη διήμερη διαδικασία που προηγήθηκε, η πλειονότητα των κατηγορουμένων, μέσω των συνηγόρων τους, ζήτησε από το δικαστήριο να τους αναγνωρίσει σειρά ελαφρυντικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, η επίκληση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, η ειλικρινής μεταμέλεια, καθώς και η καλή συμπεριφορά μετά την τέλεση της πράξης.

Στα αιτήματα αυτά συγκαταλέγεται και εκείνο του Γιώργου Ρουπακιά, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πρόσκαιρη ποινή για τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φύσσα. Ο Ρουπακιάς ζήτησε την αναγνώριση τριών ελαφρυντικών, επιδιώκοντας να πετύχει μείωση της ποινής του.

Συγκεκριμένα, ο καταδικασμένος για τη δολοφονία του Φύσσα αιτήθηκε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς και του ελαφρυντικού που αφορά τη μη εύλογη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Η αποδοχή κάποιου από τα ελαφρυντικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σπάσιμο» της ποινής της ισόβιας κάθειρξης.

Η διαδικασία στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, πριν το δικαστήριο προχωρήσει στην τελική του κρίση σχετικά με τα αιτήματα των καταδικασθέντων.

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