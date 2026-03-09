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Χρηστίδης: Το ενιαίο αμυντικό δόγμα του Ανδρέα Παπανδρέου πιο επίκαιρο και χρήσιμο από ποτέ
Πολιτική
14:35 - 09 Μαρ 2026

Χρηστίδης: Το ενιαίο αμυντικό δόγμα του Ανδρέα Παπανδρέου πιο επίκαιρο και χρήσιμο από ποτέ

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο OPEN, τονίζοντας ότι οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς, απαιτούν αποφασιστικές κινήσεις από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα στο μέτωπο της αγοράς και των τιμών βασικών αγαθών.

«Χρειάζεται τώρα παρέμβαση στην αγορά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι προσπαθούν να αισχροκερδούν πάνω σε μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς απαράδεκτη και αδιανόητη», ανέφερε και επεσήμανε ότι η αύξηση των τιμών στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης δημιουργεί ασφυκτική πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά.

«Υπάρχει αύξηση στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης και αυτό είναι, επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί μιλάμε για μια σειρά προϊόντων που είναι απολύτως απαραίτητα για το νοικοκυριό και σε αυτό χρειάζεται, αυτή τη στιγμή, παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί, στο πρόσφατο παρελθόν, μετά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, φέρνοντας ως παράδειγμα το καλάθι του νοικοκυριού.

«Βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, δεν έχει αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια και στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή αγορά είναι πολύ μεγάλη. Άρα εδώ χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό», σημείωσε και πρόσθεσε: «Το να έρχεται η κυβέρνηση και να μας λέει ότι οι δικές της παρεμβάσεις με τα επιδόματα των 200 και των 300 ευρώ έχουν περάσει στην αγορά, ενώ η μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν θα περάσει, είναι ανέκδοτο».

Αναφερόμενος στην απόφαση της Τουρκίας να στείλει μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα, σχολίασε ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει την ενόχλησή της και αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη η Ελλάδα να παραμείνει πιστή στο διεθνές δίκαιο απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

«Η Τουρκία επιλέγει τη λογική της ισχύος και όχι του διεθνούς δικαίου. Είναι προφανές ότι πρέπει να δούμε τον τρόπο αντίδρασης απέναντι σε αυτή τη λογική», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε, δε, στη διαχρονική θέση του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της Κύπρου και υπογράμμισε τη σημασία του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, το οποίο αποτέλεσε πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με τον Γλαύκο Κληρίδη, το 1993.

«Εμείς κάνουμε τα αυτονόητα. Στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα εθνικά σύνορα και τα αδέλφια μας στην Κύπρο», κατέληξε.

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