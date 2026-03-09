Κώτσηρας: Ανακούφιση της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, «όταν κριθεί σκόπιμο»

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να παρέμβει για την ανακούφιση της κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» και τους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα.

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να παρέμβει για την ανακούφιση της κοινωνίας από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» και τους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα.