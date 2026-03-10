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ΟΠΕΚΕΠΕ - Βορίδης για νέο έγγραφο: Άνθρωπος είμαι, μπορεί και να μου έχει παραπέσει
Πολιτική
20:28 - 10 Μαρ 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ - Βορίδης για νέο έγγραφο: Άνθρωπος είμαι, μπορεί και να μου έχει παραπέσει

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή προκάλεσε η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, να υποστηρίζει ότι «ουδέν μέτρο έλαβε ο Γρηγόρης Βάρρας» ως πρόεδρος του Οργανισμού.

Νέο γύρο αντιπαράθεσης προκάλεσε εμπιστευτικό έγγραφο που φέρεται να είχε υπογράψει ο κ. Βάρρας τον Ιούλιο του 2020, σχετικά με την υπέρμετρη αύξηση του δηλωθέντος ζωϊκού κεφαλαίου και των βοσκοτόπων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο Κρήτης.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το έγγραφο, λέγοντας πως το 2020 υπήρξε εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη, όπου αναφέρεται υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη, αύξηση της απαιτούμενης έκτασης σε βοσκοτόπους. Το έγγραφο περιλαμβάνει και προτάσεις αντίδρασης, με το ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει πως ο Μάκης Βορίδης είχε καταθέσει στην Εξεταστική πως ο κ. Βάρρας δεν είχε καταθέσει καμία σχετική πρόταση.

"Εγώ αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα. Το βλέπω τώρα πρώτη φορά. Παρακαλώ, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχει παραπέσει, να μην το έχουν στείλει, κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει στο υπουργείο ποτέ. Το ‘κάντε έναν έλεγχο' απευθύνεται στην κυβέρνηση", απάντησε την Τρίτη στα παραπάνω ο Μάκης Βορίδης. Τόνισε όμως ότι το μείζον είναι ότι ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης στις αιτήσεις. "Εγώ στην εξεταστική επιτροπή κατέθεσα ότι ο κ. Βάρρας ουδέν μέτρο έλαβε. Ο κ. Βάρρας ζήτησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εφαρμόσει τη λύση του 2019, δηλαδή την τεχνική λύση. Αυτό είναι καταλυτικό. Πως το προσπερνάτε; Γιατί προσπερνάτε την υπουργική απόφαση του 2020, με την οποία έγινε κατανομή και η οποία υπουργική απόφαση του 2020 έχει αυτά τα μέτρα μέσα; Τι μου λέτε τώρα; Ήρθε ο κ. Παππάς, ο οποίος αντί να πετάει χαρταετό, όπως έκαναν άλλοι, συνεννοήθηκε με την υπηρεσία, τα πρότεινε και τα υπέγραψα. Έτσι έγινε. 'Αρα, αντί πέφτετε στις παγίδες των εσωτερικών αντιφάσεων, θα έπρεπε να βλέπετε τι ακριβώς έχει γίνει", είπε ο κ. Βορίδης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχολίασε αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις επισυνδέσεις όπου δείχνουν πρωταγωνιστές του σκανδάλου να αναφέρονται στο όνομα του κ. Βορίδη. "Ρωτήθηκαν συγκεκριμένοι μάρτυρες για τις επισυνδέσεις και συνομιλίες. Θα έπρεπε να αξιολογείτε ότι υπήρχαν παρακολουθούμενοι επί μήνες και ουδείς εξ αυτών έχει την παραμικρή συνομιλία με εμένα. Έχουν συνομιλίες μεταξύ τους, όμως εκλήθησαν και κατέθεσαν και ερωτήθησαν και απήντησαν. Ρωτήθηκαν αν είχαν πει τίποτα στον Βορίδη από αυτά και η απάντησή τους ήταν ‘όχι'", σημείωσε ο πρώην υπουργός.

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός απάντησε σε αναφορές σχετικά με επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις, σημειώνοντας ότι κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, ενώ υπογράμμισε ότι συμμετείχε στη διαδικασία της εξεταστικής ως μάρτυρας και δεν προέβη σε πολιτικές παρεμβάσεις στην ολομέλεια.

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε ότι το έγγραφο του κ. Βάρρα αποδεικνύει πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε ενημερώσει για το πρόβλημα ήδη από τον Ιούλιο του 2020 και ότι είχε στείλει υποθέσεις στον εισαγγελέα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Επιπλέον, κατηγόρησε τον πρώην υπουργό ότι δεν προχώρησε στους απαραίτητους ελέγχους και με την απομάκρυνση του κ. Βάρρα και την αλλαγή της εγκυκλίου της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά «θαφτήκε» η υπόθεση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν είναι προσωπικό αλλά αφορά την κυβέρνηση συνολικά, καλώντας σε επανασύσταση της εξεταστικής με κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων. Όπως τόνισε, το έγγραφο διαψεύδει τον κ. Βορίδη και αναδεικνύει την ευθύνη της κυβέρνησης στην υπόθεση.

Παράλληλα, ο Κομνηνός Δελβερούδης από την «Νίκη» επισήμανε ότι μετά το μπλοκάρισμα 3.500 ΑΦΜ που συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις, ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον τότε ΓΓ του υπουργείου Γιώργο Στρατάτο να σταματήσει ελέγχους σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ παρόμοιες πιέσεις είχαν ασκηθεί και στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο. Ο κ. Βάρρας τελικά αποπέμφθηκε από τη θέση του κατ’ απαίτηση των εταιρειών Neuropublic και Gaia Επιχειρείν.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 20:41
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