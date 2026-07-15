Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχή αποδυνάμωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), του βασικού δημόσιου φορέα υποτροφιών της χώρας, εκφράζει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γιάννης Μανιάτης.

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, το ΙΚΥ σήμερα λειτουργεί με εξαιρετικά μειωμένους πόρους, καθώς ο προϋπολογισμός του έχει συρρικνωθεί από τα 21,5 εκατ. ευρώ πριν την οικονομική κρίση, σε μόλις 3,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στη χρηματοδότηση νέων υποτροφιών, όσο και της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ένωσης για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, την προσέλκυση και διατήρηση επιστημόνων, την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής επιστημονικού δυναμικού (brain drain) και, κυρίως, τη στήριξη της ευρωπαϊκής καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του συνόλου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των κυβερνητικών επιλογών στη λειτουργία του ΙΚΥ, να εξετάσει κατά πόσο η Ελλάδα αξιοποιεί επαρκώς τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη προγραμμάτων υποτροφιών, καθώς και να διερευνήσει, μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά πόσο οι επενδύσεις της χώρας στο ανθρώπινο κεφάλαιο της έρευνας ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες.

«Την ώρα που το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την έρευνα, και την καινοτομία, η φερόμενη ως “Κυβέρνηση των Αρίστων” δίνει τη χαριστική βολή στην πραγματική Αριστεία οδηγώντας σε πλήρη μαρασμό τον βασικό δημόσιο φορέα υποτροφιών της χώρας» τονίζει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Η συρρίκνωση του προϋπολογισμού του ΙΚΥ από 21,5 σε μόλις 3,5 εκατ. ευρώ είναι μια ακόμη πολιτική επιλογή με την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έρχεται να προστεθεί στην απένταξη του ερευνητικού προγράμματος «Trust Your Stars», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλά για ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα εγκαταλείπει τους νέους επιστήμονές της και υπονομεύει το μέλλον της Γνώσης στη χώρα.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), λειτουργεί με εξαιρετικά μειωμένο προϋπολογισμό. Οι πόροι του έχουν συρρικνωθεί δραματικά από 21,5 εκατ. ευρώ σε μόλις 3,5 εκατ. ευρώ . Παρά τις διαχρονικές ενισχύσεις του, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, καταγράφονται σημαντικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων υποτροφιών, καθώς και της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Εγχώριοι ακαδημαϊκοί φορείς έχουν εκφράσει τις έντονες ανησυχίες τους για την συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία υπονομεύει τις προσπάθειες ανάσχεσης του brain drain, και περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες σε νέους ερευνητές.

Δεδομένου ότι η ΕΕ έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), την προσέλκυση και διατήρηση επιστημόνων, τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην έρευνα, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της παραγωγής και ανάπτυξης γνώσης και καινοτομίας, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς αξιολογεί τον αντίκτυπο των κυβερνητικών επιλογών του ΙΚΥ στην επίτευξη των στόχων του ΕΧΕ, της ερευνητικής αριστείας, αλλά και στην προσέλκυση και διατήρηση επιστημόνων στην ΕΕ;

2. Θεωρεί ότι η Ελλάδα αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες που παρέχουν τα ενωσιακά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη υποτροφιών, μεταδιδακτορικής έρευνας και νέων ερευνητών;

3. Προτίθεται να εξετάσει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αν η επένδυση της Ελλάδας στο ανθρώπινο κεφάλαιο της έρευνας και καινοτομίας ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και ανάγκες;»