Μαρινάκης: Οι αιτιάσεις Σαμαρά για τη συμφωνία με τη Chevron δεν ισχύουν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντέκρουσε νωρίτερα σήμερα (12/3) τις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης, σχετικά με τις υπό κύρωση συμφωνίες με τη Chevron.

Αναλυτικότερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «θα υπάρξει κοινοβουλευτική απάντηση», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διευκρινίσει πως ισχύει το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός. «Έχουμε εξηγήσει γιατί η συγκεκριμένη συμφωνία είναι σημαντική από κάθε άποψη και γιατί αποτελεί απάντηση στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο», σημείωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την κριτική του κ. Σαμαρά για τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «είναι λυπηρό, αλλά δεν ισχύει», προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση ανήκει στους πολίτες και τα μέλη της παράταξης. «Δεν είναι ευχάριστο, δεδομένης της πορείας του κ. Σαμαρά, αλλά αυτή είναι η κρίση που κάνουν οι ψηφοφόροι και η παράταξη. Δεν είμαι εγώ ο κριτής ενός πρώην πρωθυπουργού», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ακόμη και οι πλέον σφοδροί επικριτές της κυβέρνησης αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα της σημερινής πολιτικής, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. «Τα όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα θέματα θα εξεταστούν στη Βουλή.