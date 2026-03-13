ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Με το πλαφόν στο κέρδος προστατεύουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια
Πολιτική
13:31 - 13 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Με το πλαφόν στο κέρδος προστατεύουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Στόχος των έκτακτων μέτρων για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια που σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να ενταθεί», τόνισε σήμερα (13/3) ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ. 

Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη. Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχει ασυδοσία στην αγορά. Είμαστε στη λογική του θεμιτού κέρδους. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να κερδίζουν, όσο κέρδιζαν το προηγούμενο διάστημα, όχι όμως παραπάνω. Είναι μια ευκαιρία για την αγορά να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες και η κατάσταση είναι δύσκολη εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολή. «Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας και είναι απολύτως βέβαιο ότι εφόσον αυτός ο πόλεμος διαρκέσει, θα έχει αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, φυσικά και στην ελληνική. Οι επιπτώσεις θα είναι και στους αναπτυξιακούς ρυθμούς, γι’ αυτό και αντιδράσαμε αμέσως με αυτά τα μέτρα», επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Αν η κρίση παραταθεί, προφανώς είναι στο τραπέζι η εξέταση και άλλου είδους μέτρων. Είμαστε από πάνω, παρεμβαίνουμε συντονισμένα σε όλα τα επίπεδα και έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις με πράξεις και αποτελέσματα. Θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί για να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια και όλη την κοινωνία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ίσχυε μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2025, όταν και καταργήθηκε λόγω της ομαλοποίησης της οικονομίας. «Τους τελευταίους 18 μήνες εφαρμογής του επιβλήθηκαν 20 εκατ. ευρώ πρόστιμα τα οποία εισπράττονται κανονικά. Μάλιστα για πέντε μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, που ήταν ο χαμηλότερος σε όλη την Ε.Ε.».

«Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς θα πρέπει να κάνει σκληρούς και επισταμένους ελέγχους, ώστε κανένας να μην παραβιάσει το μέτρο», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, δηλώνοντας ότι το μέτρο θα επανεξεταστεί λίγο πριν τις 30 Ιουνίου και τότε θα παρθούν οι νέες αποφάσεις. «Η διοικήτρια της Αρχής θα εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης ποια προϊόντα θα μπορούν να βγουν από αυτό το μέτρο».

Για την κριτική που ασκείται από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «κάθε κριτική μπορεί να είναι σεβαστή. Όμως δεν είναι πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν υπερασπίζονται το εθνικό συμφέρον με τον προσήκοντα τρόπο. Πιστεύω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πρέπει να επαναξετάσει αυτή τη στάση του».

Τέλος, για την διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και την απόφασή του να παραδώσει την έδρα του, ανέφερε πως «δεν θέλω να σχολιάσω τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά ως συνάδελφος έχω να πω ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και αυτή η απόφαση που πήρε αποτελεί πράξη ήθους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το πρόβλημα με τον Τραμπ (δεν) είναι ότι (δεν) μας δουλεύει
Ανεμοδείκτης

Το πρόβλημα με τον Τραμπ (δεν) είναι ότι (δεν) μας δουλεύει

Ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Μπέσεντ κι εκείνος επέστρεψε… τραυλίζοντας
Ειδήσεις

Ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Μπέσεντ κι εκείνος επέστρεψε… τραυλίζοντας

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή οδηγείται η Ζαρούλια
Ειδήσεις

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή οδηγείται η Ζαρούλια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας
Πολιτική

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή
Ειδήσεις

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση 202 εκατ. δολαρίων ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Πολιτική
18/06/2026 - 13:57

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:51

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Magazino
18/06/2026 - 13:05

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:03

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ