Την παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Με επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και την αναπληρώτρια υπουργό, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζητά την παράταση της λειτουργίας του προγράμματος πρόληψης «Προλαμβάνω» και μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, ο ΙΣΑ έλαβε σχετικά αιτήματα τόσο από την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδας, όσο και από το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τα οποία ζητείται η παράταση του προγράμματος. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι προληπτικές εξετάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί και να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς διακοπή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ απευθύνθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητώντας να ληφθούν άμεσα οι απαραίτητες αποφάσεις για την επέκταση της διάρκειας του προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχισή του. Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δράση πρόληψης, η οποία έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο ΙΣΑ ήταν ο πρώτος φορέας που είχε παρέμβει προς την Πολιτεία προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή ελευθεροεπαγγελματιών καρδιολόγων και βιοπαθολόγων στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2024, σε συνεργασία με την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων, είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έγινε αποδεκτό, επιτρέποντας τη συμμετοχή ιδιωτών κλινικοεργαστηριακών ιατρών στο πρόγραμμα προς όφελος των πολιτών. Επιπλέον, ο ΙΣΑ έχει διοργανώσει ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη λειτουργία και τα οφέλη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών ασθενειών. Όπως σημείωσε, η παράταση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ενεργά για την υποστήριξη των γιατρών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.